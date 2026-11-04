Була прикута до ліжка: померла знаменита дочка Райкіна

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- Померла Катерина Райкіна
- Що стало причиною смерті дочки Аркадія Райкіна
На 89-му році життя померла відома актриса театру та кіно, заслужена артистка РФ Катерина Райкіна. Дочка радянського артиста Аркадія Райкіна пішла з життя 3 листопада 2026 року в лікарні після тривалої хвороби, повідомляють росЗМІ.
Цю новину підтвердили її близькі родичі, а також керівництво Театру імені Вахтангова, якому актриса присвятила майже півстоліття свого життя. У жовтні актриса була терміново госпіталізована через гостру кишкову кровотечу. Лікарям вдалося стабілізувати її стан, однак організм, ослаблений важкою хворобою, не впорався з наслідками.
"Не стало Катерини Аркадіївни. Це сталося в лікарні", - підтвердив інсайдер.
Смерть сестри також лаконічно підтвердив керівник театру "Сатирикон" Костянтин Райкін.
"Так, її більше немає з нами", - заявив він.
Катерина Райкіна - біографія
Катерина Райкіна народилася в Ленінграді в родині артистів Аркадія Райкіна та Руфі Райкіної-Іоффе. Вона закінчила Щукінське театральне училище, після чого приєдналася до трупи Театру імені Вахтангова. На його сцені актриса зіграла ролі у виставах "Дами й гусари", "Міщанин у дворянстві" та "Принцеса Турандот". У кіно Райкіна з’являлася рідше. Серед її робіт - фільми "Пастка", "Дами й гусари" та "Клуб жінок". В останні роки життя через важку хворобу актриса була прикута до ліжка.
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Про персону: Аркадій Райкін
Аркадій Райкін (1911–1987) - радянський актор театру, естради та кіно, режисер, народний артист СРСР, повідомляє Вікіпедія. Засновник і багаторічний керівник Ленінградського театру естради та мініатюр (нині московський театр "Сатирикон"). Здобув широку популярність завдяки гострим сатиричним монологам, мініатюрам та майстерності миттєвого перевтілення на сцені.
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