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"Багато негативу": Сумська коротко постриглася та пояснила причину

Христина Трохимчук
4 листопада 2026, 16:21
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Ольга Сумська пояснила, чому несподівано обстригла довге волосся.
Ольга Сумська змінила зачіску
Ольга Сумська змінила зачіску / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Сумська, crazy_shumik

Ви дізнаєтеся:

  • Чому Ольга Сумська вирішила позбутися довгого волосся
  • Про який невдалий досвід із волоссям розповіла артистка

Народна артистка України Ольга Сумська, яка нещодавно здивувала шанувальників зміною іміджу, вирішила пояснити причини свого вчинку. Зірка зізналася в Instagram, що цей крок був продиктований не лише бажанням змінити образ, а й необхідністю.

За словами актриси, рішення вкоротити зачіску було пов’язане зі стресом та емоційним напруженням, що накопичилися останнім часом. На думку Сумської, це позначилося на стані її волосся.

відео дня
Ольга Сумська розповіла про проблеми з волоссям
Ольга Сумська розповіла про проблеми з волоссям / скрін з відео

"Чому я вирішила зробити каре? Волосся - це наші антени, які накопичують багато негативу… Від щоденних стресів воно почало випадати, плутатися. А така довжина дозволить його відновити й зміцнити", - відверто зазначила Сумська.

Варто зазначити, що до догляду за волоссям Ольга ставиться вкрай ретельно. Раніше зірка ділилася з підписниками, що через численні невдалі експерименти в минулому практично перестала довіряти стилістам. За словами артистки, некомпетентні майстри неодноразово "спалювали" їй пасма, через що їй довелося самостійно освоїти тонкощі фарбування.

Ольга Сумська з каре
Ольга Сумська з каре / скрін з відео

"Я вже навчилася сама фарбувати волосся, якщо воно трохи відросло. Бо стільки разів "спалювали" волосся, і це такий жахливий досвід. Блондинки мене зрозуміють. Я вже навчилася всьому і тому якомога рідше ходжу в салони та довіряю волосся майстрам. Раз на рік я можу прийти", - розповідала раніше актриса.

Ольга Сумська
Ольга Сумська / інфографіка: Главред

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Про персону: Ольга Сумська

Ольга Сумська - українська актриса та телеведуча. Заслужена артистка України (1997), Народна артистка України (2009). Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (1996). Також нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня (2021).

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