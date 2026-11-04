Чого чекати Україні після перемоги демократів на виборах у США: 3 сценарії

Політтехнолог пояснив, чому поразка республіканців може підштовхнути Трампа до компромісу щодо Києва.

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Чим обернуться для України результати проміжних вимборів в США / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Офіс президента України

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Поразку Трампа експерт пояснює економікою і його риторикою

Питання України може увійти до пакета компромісів із демократами

Гіршого сценарію для Києва Макітра вже не очікує

Після поразки республіканців на проміжних виборах до Конгресу США Білий дім буде змушений кардинально змінити підхід до внутрішньої та зовнішньої політики, а для України це відкриває кілька варіантів розвитку подій. Найімовірніше, Київ отримає шанс стати частиною політичного компромісу між Дональдом Трампом і демократами. Про це розповів політтехнолог Ярослав Макітра в ефірі телеканалу FREEДOM.

За словами експерта, головними причинами провалу Трампа стали проблеми в американській економіці та деструктивна поведінка самого президента. Фактор України, за його оцінкою, мав значення, але не був головним.

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"Тому результати виборів дивують. У тому плані, що очікувалася перемога демократів, але щоб настільки, щоб у таких штатах… Це свідчить про те, що падіння підтримки Трампа та протест американських виборців проти нього фактично йде в онлайн-режимі. Тобто падіння йде дуже стрімко. І після такого результату за інерцією буде ще гірше, тому, звісно ж, політика Білого дому змінюватиметься", - пояснив Макітра.

Чи звинуватить Трамп Україну у поразці

Перший, негативний сценарій передбачає, що Трамп перекладе відповідальність за поразку на Київ, а це призведе до загострення відносин з Україною. Втім, Макітра вважає такий варіант малоймовірним.

"Зараз ми чуємо перші коментарі Трампа. Зрозуміло, що це емоції. Він ще говоритиме про те, що ні в чому не винен. Але, найімовірніше, можливо, він не звинувачуватиме все-таки Україну. Хоча такий сценарій теж міг би бути і як наслідок - загострення відносин з Україною. Найімовірніше, цей сценарій відходить убік, тому що занадто приголомшлива поразка і треба змінювати кардинально багато підходів", - зазначив політтехнолог.

Як Україна може стати частиною компромісу

Позитивний сценарій, за словами експерта, пов'язаний із тим, що Трамп і демократи будуть змушені домовлятися: президенту потрібні голоси опозиції для ухвалення своїх законів, а демократам - його підпис під своїми. Макітра звернув увагу, що в перших коментарях Трамп говорить і про вето, і про співпрацю з демократами.

"Ось цей сценарій якраз і може запрацювати та багато в чому допомогти Україні. Що мається на увазі? Для того, щоб підписувати закони, зокрема ті, за які голосуватимуть демократи. Але потрібне рішення Трампа. Він може йти на якісь рішення натомість. І навпаки, щоб його законодавчі акти проходили, потрібно, щоб було голосування демократів. Може бути якийсь політичний компроміс. Якраз питання України в цьому пакеті компромісів може бути", - сказав Ярослав Макітра.

Ключовим аргументом на користь такого розвитку подій експерт вважає те, що Україну підтримують як республіканці, так і демократи.

"Це те питання, яке може бути одним із компромісних. Можуть бути ухвалені й різні документи на підтримку України, і виділення коштів тощо. Це такий позитивний сценарій", - наголосив він.

Що буде, якщо Україна відійде на другий план

Нейтральний сценарій передбачає, що українське питання відступить на другий-третій план через внутрішньополітичну боротьбу у Вашингтоні. Водночас гіршого розвитку подій для Києва Макітра не очікує, згадавши й про "дизельну угоду" Трампа з державою-агресоркою Росією.

"Якщо нейтральний, коли Україна відійде на другий-третій план, і нічого не відбуватиметься, буде внутрішньоамериканська боротьба, і рік-півтора доведеться жити в такому режимі. Але гірше вже навряд чи буде, тому що ті нападки Трампа, які були, і ті законодавчі можливості, які в нього були у співпраці з Росією, їх уже не буде. Більше того, там зараз це відро соляри ніхто приймати вже не хоче. Не розуміють, що з цією дизельною угодою робити", - підсумував експерт.

Вибори у Конгрес США 2026 / Інфографіка: Главред

Чи зможе новий Конгрес стримувати Трампа щодо України

Колишній міністр закордонних справ України, керівник Центру досліджень Росії Володимир Огризко ще до виборів в інтерв'ю Главреду прогнозував, що після голосування позиції Трампа ослабнуть.

"А після 3 листопада у Трампа почнуться значно складніші часи, ніж сьогодні. Коли політична ситуація в США зміниться, навіть республіканці будуть вживати значно жорсткіших дій щодо Трампа, оскільки продовження нинішньої лінії заведе Штати в глухий кут", - наголосив дипломат.

Головним важелем впливу на Білий дім, за словами Огризка, стануть гроші, розподіл яких контролює Конгрес.

"Якщо Конгрес грошей на це Трампу не дасть, то всі його плани будуть марні. На чергові зовнішньополітичні авантюри Трампу так само будуть потрібні гроші. Якщо йому їх не даватимуть, він не зможе ці авантюри реалізовувати", - пояснив він.

Водночас експерт застеріг, що повною мірою наслідки виборів проявляться не одразу.

"Хоча варто наголосити, що наслідки виборів ми відчуємо не 4 листопада, а 3-4 січня, коли відбудеться перше засідання нового Конгресу і нового Сенату. Але вже з 4 листопада Трамп буде змушений враховувати зміну політичної ситуації", - зазначив Огризко.

Голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко в інтерв'ю Главреду натомість схилявся до сценарію, близького до нейтрального.

"Після виборів до Конгресу, коли Трамп із високою ймовірністю достроково набуде статусу "кульгавої качки", тема України для нього відійде на другий план", - вважає експерт.

Політична система в США / Инфографика: Главред

Вибори у США - новини за темою

Як повідомляв Главред, проміжні вибори до Конгресу США відбулися 3 листопада. За даними Associated Press, демократи здобули більшість у Сенаті - 54 мандати проти 42. Серед ключових перемог демократів - Техас, Південна Кароліна, Канзас, Північна Кароліна та Огайо.

Президент США Дональд Трамп пообіцяв визнати результати голосування. В інтерв'ю The New York Times він заявив про готовність працювати з демократами, які, за прогнозами американських ЗМІ, отримують контроль над обома палатами. Водночас анонімний чиновник Білого дому заявив, що рішучість Трампа "зупинити радикальних лівих лише посилиться".

Тим часом у США опрацьовують нові формати військової підтримки України. Військово-повітряні сили США направили оборонним компаніям запит щодо поставок нової крилатої ракети ERAM, яка розробляється для України. Відповіді від компаній приймаються до 19 листопада, а дальність польоту ракети має перевищувати 463 км.

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Про персону: Володимир Огризко Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009), надзвичайний і повноважний посол України (1996). З вересня 2014 року керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як Новое время та Українська правда. З 2022 року – проректор із міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

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