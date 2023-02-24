Які хвороби органів роблять людину непридатною до служби в армії: пояснення

Є захворюваннях органів травлення, згідно з нормативними документами, з якими військовозобов'язаного можуть визнати непридатним до служби в Україні.

Медкомісія , призовник / Колаж фото УНІАН

Загальна мобілізація в Україні під час війни продовжена до 18 травня 2023 року. Після вручення повістки всі призовники повинні пройти військово-лікарську комісію (ВВК), яка дає висновок про придатність або непридатність до військової служби

У період дії воєнного стану, навіть під час мобілізації, не можуть призвати на неї осіб, які мають деякі захворювання внутрішніх органів. Список громадян, які не підлягають призову, визначено у статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Відповідно, підпадають під мобілізацію ті військовозобов'язані, які визнані тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я або повністю непридатними – зі зняттям з військового обліку відповідно до висновку ВВК.

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Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ визначає список хвороб, при наявності яких військовозобов'язаних можуть тимчасово або взагалі не взяти на службу в мирний та/або воєнний час.

Наприклад, до хвороб органів травної системи, з якими військовозобов'язаних можуть визнати непридатними до несення військової служби зі зняттям з військового обліку відносять:

хвороби стравоходу, шлунка і дванадцятипалої кишки, апендикса, кишечника і очеревини зі значними порушеннями функцій;

езофагіт, гастрит, гастродуоденіт, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба та інші подібні діагнози;

виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої кишки зі значними порушеннями функцій;

хвороби печінки зі значними порушеннями функцій (алкогольна хвороба печінки, токсичне ураження печінки, печінкова недостатність; хронічні гепатити, фіброз і цироз);

хвороби жовчного міхура, жовчовивідних шляхів і підшлункової залози зі значними порушеннями функцій (холецистит, холангіт, панкреатит);

хвороби апендикса;

інші хвороби кишечника і очеревини (непрохідність, паралітичний ілеус, інвагінація, дивертикулярна хвороба, синдром подразненого кишечника, запор, мегаколон, хвороби заднього проходу і прямої кишки, перитоніт, спайкова хвороба та інші) зі значними порушеннями функцій.

Мобілізація в Україні

Президент Володимир Зеленський 25 лютого 2022 року підписав указ Про загальну військову мобілізацію на території України у зв'язку з повномасштабним військовим вторгненням країни-агресора Російської Федерації.

Призивають до лав Збройних сил України чоловіків від 18 до 60 років. В першу чергу тих, у кого є бойовий досвід.

Мобілізацію в Україні продовжили до 21 листопада. За документ, який вніс до Ради президент Зеленський, проголосували 288 нардепів.

8 листопада президент Володимир Зеленський вніс до Ради два проєкти затвердження указу глави держави про продовження воєнного стану та мобілізацію в Україні на 90 днів.

Пізніше законопроєкти № № 8189 і 8190 зареєстровані в українському парламенті. Згідно з цими документами, воєнний стан та мобілізація в Україні будуть продовжені фактично до кінця зими.

7 лютого 2023 року Верховна Рада підтримала укази президента Володимира Зеленського про продовження дії режиму воєнного стану та загальної військової мобілізації в Україні на 90 днів.

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