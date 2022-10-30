Нова хвиля мобілізації: у ЗСУ назвали головну умову посилення призову в Україні

У ЗСУ не виключили нову хвилю мобілізації / president.gov.ua

Нову хвилю мобілізації в Україні можуть запустити у разі виникнення відповідної ситуації на фронті, заявив начальник управління штабу Командування Сухопутних військ Збройних сил України Роман Горбач.

"Зрозуміло, що оскільки Росія оголосила мобілізацію, кількість їх живої сили на фронті буде збільшуватися. Відповідно, наші графіки призову будуть також змінюватися, але наскільки - заздалегідь не можна сказати. Всі наші плани і завдання вже складаються з урахуванням мобілізації в Росії", - пояснив він Liga.net.

Він уточнив, що у кожного центру комплектування і соцпідтримки (військкомату) є план за кількістю фахівців, яких потрібно призвати, виходячи з яких можуть коригувати посилення мобілізації.

Разом з тим він уточнив, що поки потреби в мобілізації всіх військовозобов'язаних чоловіків найближчим часом не буде і в Україні є тенденція не до збільшення категорій, що підлягають мобілізації, а навпаки, до зменшення.

Які спеціальності потрібні в армії

Співрозмовник повідомив, що зараз мобілізують "найбільш підготовлені категорії громадян, які вже проходили військову службу". Всі військові частини України укомплектовані необхідними фахівцями, дефіциту будь-яких спеціальностей немає. Тих, хто раніше не проходив службу, закликають тільки в навчальні центри для первинної підготовки.

"Місяць готують на прості спеціальності - наприклад, стрілків. Якщо потрібно навчити людину на навідника або командира бойової машини, то до місяця додаються ще два тижні або більше. А щоб отримати висококваліфіковану спеціальність – як оператор дронів – потрібно вчитися кілька місяців", - додав Горбач.

Тотальна мобілізація в РФ

Як відомо, раніше Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію на території Росії. За його словами, Москва зібралася закликати на війну з Україною, в першу чергу, військових запасу та осіб, які пройшли строкову службу. Також Путін сказав, що країна-агресор готова визнати "результати референдумів" в окупованих Донецькій, Луганській, і Херсонській областях.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу сказав, що Москва має намір мобілізувати 300 тисяч резервістів.

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Росія на 210 день так званої "триденної війни" проти України, отримала мобілізацію, закриті кордони, блокування банківських рахунків, в'язниця за дезертирство та інші наслідки.

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