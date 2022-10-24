"Повістку слід чекати всім військовозобов'язаним": українців попередили про нову хвилю мобілізації

В Україні готують нову хвилю мобілізації / president.gov.ua

В умовах триваючої російської агресії в Україні існує необхідність в доукомплектуванні армійських частин, заявив начальник Київського міського центру комплектування та соціальної підтримки (раніше – військкомату), полковник Юрій Максимів.

"Ми повинні збільшувати свій потенціал, нарощувати складову", - підкреслив він в інтерв'ю ТСН.

Воєнком звернув увагу на те, що Сили оборони повинні мати велику кількість особового складу.

"Я вважаю, що мобілізація буде продовжуватися. Це необхідність", - зазначив він.

Начальник Київського міського центру комплектування пояснив, що це необхідно для того, щоб гарантовано мати особовий склад не тільки для оборони, але і для наступу.

"Повістку слід очікувати всім військовозобов'язаним особам чоловічої статі віком до 60 років. Тобто тим, хто військовозобов'язаний", - додав Максимів.

Нагадаємо, раніше Олексій Арестович заявив про те, що в Україні може пройти додаткова мобілізація.

Це пов'язано з тим, що в РФ набирає обертів масова мобілізація за наказом Володимира Путіна.

"Якщо росіяни надішлють в Україну мільйон мобілізованих, нам теж знадобиться додаткова мобілізація", - підкреслив представник ОП.

Тотальна мобілізація в РФ

Як відомо, раніше Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію на території Росії. За його словами, Москва зібралася закликати на війну з Україною, в першу чергу, військових запасу та осіб, які пройшли строкову службу. Також Путін сказав, що країна-агресор готова визнати "результати референдумів" в окупованих Донецькій, Луганській, і Херсонській областях.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу сказав, що Москва має намір мобілізувати 300 тисяч резервістів.

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Росія на 210 день так званої "триденної війни" проти України, отримала мобілізацію, закриті кордони, блокування банківських рахунків, в'язницю за дезертирство та інші наслідки.

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