"Мобілізація в Україні неминуча": Жданов розповів, коли ЗСУ можуть сміливо йти в бій

Жданов розповів, коли ЗСУ можу сміливо йти в бій / Фото УНІАН

ЗСУ необхідно поповнювати особовий склад через мобілізацію з боку Росії.

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов в інтерв'ю Главреду пояснив, що людський ресурс нам в будь-якому випадку ще буде потрібен, тому що ми теж зазнаємо втрат, і нам потрібно їх заповнювати.

"Якщо обсяги поставок озброєнь будуть збільшуватися, то, звичайно ж, ми будемо розширювати мобілізацію, щоб комплектувати нові формування і закривати свої дірки на фронті і ущільнювати наші ряди на лінії фронту. Чим щільніше будуть наші ряди, тим легше нам буде справлятися з цим обсягом наступаючих російських військ. Така арифметика", - зазначив експерт.

Також Жданов розповів, що головнокомандувач Залужний вже озвучував потреби армії.

"Мобілізація в Україні неминуча. Питання в тому, який характер вона носитиме - плановий, як сьогодні, коли ми просто заповнюємо втрати Збройних сил і при необхідності добираємо ще людей, яких відправляємо на навчання, або широка хвиля мобілізації. Як писав у своїй статті Залужний, нам би було дуже добре отримати 10-20 бригадних комплектів озброєння, і ми б сформували 10-20 нових бригад. А 10-20 нових бригад – це приблизно 40-70 тисяч осіб. Якщо цих людей набрати і навчити, тоді сміливо можна буде йти в бій", - підсумував експерт.

Мобілізація в Росії

Президент Росії Володимир Путін 21 вересня оголосив часткову мобілізацію на території РФ.

Вказувалося, що збираються закликати на війну проти України осіб, які в запасі або проходили строкову службу в російській армії. Однак в реальності заходи більше схожі на загальну мобілізацію.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що російська влада має намір мобілізувати 300 тисяч резервістів. Їх відправлять в Україну нібито для "охорони" окупованих територій.

Радник глави МВС Вадим Денисенко припустив, що РФ на першому етапі мобілізації зможе набрати не більше 40-50 тисяч осіб. Російська система не здатна підготувати більше бійців.

Путін має намір за допомогою нових солдатів стабілізувати лінію фронту і зупинити просування ЗСУ.

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