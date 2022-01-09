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Побили і кинули помирати: під Харковом знайшли понівечене тіло жінки у водоймі

9 січня 2022, 15:04

Правоохоронці витягли з води тіло жінки, ноги якої були пов'язані між собою шнурком.

вбивство
Вбивство в Харкові / Нацполіція

У Харкові в місцевій водоймі виявили тіло жінки зі слідами насильницької смерть.

Як повідомляють у Наполіції Харківської області, до її ніг скотчем були примотані шматки асфальту.

"8 січня, в поліцію надійшло повідомлення від перехожої, яка помітила в ставку на вулиці Грозненській тіло людини. Правоохоронці витягли з води тіло жінки, ноги якої були пов'язані між собою шнурком з примотаними до стоп скотчем шматками асфальту", - йдеться в повідомленні.

Слідчі відкрили за вказаним фактом кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Ким виявилася вбита

Особу загиблої встановили, нею виявилася 42-річна харків'янка, яка проживала в будинку на вулиці Грозненській разом з матір'ю і сином.

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За словами матері жінки, востаннє вона бачила дочку місяць тому. Рідні жінки в поліцію не зверталися, оскільки та вела асоціальний спосіб життя, пиячила і неодноразово йшла з дому. Також мати повідомила, що її дочка підтримувала тісні стосунки з 43-річним сусідом.

Сусід заявив, що не бачив свою знайому вже майже місяць. Інша ж сусідка згадала, що на початку грудня минулого року помітила постраждалу в компанії іншого чоловіка, який також проживає в цьому ж будинку.

Гуляли, випивали і знущалися над жінкою

7 грудня 2021 року жінка разом з іншими знайомими вживала алкоголь в гостях у 50-річного сусіда. Під час застілля вона поконфліктувала з господарем і той вдарив її кулаком в обличчя. Жінка впала на підлогу, а компанія продовжувала застілля в іншій кімнаті. Коли вечірка закінчилася, жінка вже була мертвою.

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Згодом власник будинку витягнув тіло на балкон, де воно пролежало тиждень, а потім упакував у будівельний мішок і виніс до ставка, де втопив.

Що загрожує за вбивство чоловікові

"Чоловік зізнався у скоєнні тяжкого злочину і співпрацює зі слідством. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. Згідно санкції статті затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі", - зазначили в поліції.

Раніше ми повідомляли, що у Львівській області в Стрийському районі 22-річний чоловік спочатку побив, а потім зарізав свого 66-річного батька. Конфлікт, який закінчився трагічно, спалахнув між батьком і сином під час розпивання спиртного.

У Луцьку Волинської області сталося жорстоке подвійне вбивство. 62-річний Василь Пилип'юк убив доньку та колишню дружину. Тіло дівчини знайшли в коридорі. Ймовірно, вона намагалася втекти. Її мати в момент нападу спала.

Місяць тому набув чинності вирок суду щодо чоловіка через домашнє насильство. Якби його не просто оштрафували, а відправили до в'язниці, то життя двох людей можна було б врятувати.

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