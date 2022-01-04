Заманив в авто і вивіз за село: під Черкасами чоловік зґвалтував 15-річну дівчинку

Під Черкасами чоловік зґвалтував 15-річну дівчинку / ua.depositphotos.com

В одному з сіл Золотоніського району на Черкащині чоловік у новорічну ніч зґвалтував 15-річну дівчинку.

Правоохоронці уже затримали зловмисника, йому обиратимуть запобіжний захід, повідомляє поліція Черкаської області.

У новорічну ніч троє неповнолітніх подруг вийшли до ялинки у центр села. Там вони зустріли місцевого жителя. Чоловік заманив одну з дівчат у свою машину, пообіцявши її покатати, а сам вивіз дитину на село і поглумився над нею.

Коли дівчинка повернулася додому, вона розповіла про все батькам, а ті негайно повідомили про злочин у поліцію.

Під час обшуку вдома і в авто 32-річного чоловіка правоохоронці знайшли речі, на яких, ймовірно, була кров.

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"Під час невідкладного обшуку за місцем проживання та в автомобілі підозрюваного, правоохоронці виявили та вилучили чоловічий одяг зі слідами бурого кольору, мікронакладення заднього сидіння із залишками волосся та слідами бурого кольору, можливо крові, й інші речові докази", – йдеться у повідомленні.

Чоловік за скоєне може потрапити за ґрати на строк від 7 до 12 років. Триває досудове розслідування.

Секс-скандал в УПЦ МП

Нагадаємо, напередодні в Українській Православній церкві Московського патріархату розгорівся секс-скандал – аспірант з Франції звинуватив священника у зґвалтуванні. Хлопець стверджує, що захворів і звернувся за допомогою до знайомого священника. Той запросив його додому, напоїв алкоголем і зґвалтував.

Сам священник такі звинувачення відкидає. За його словами, хлопець сам дивно поводився, коли залишився ночувати у нього вдома. Щодо алкоголю, він стверджує, що аспіранту дали продегустувати настоянки у церковному монастирі.

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