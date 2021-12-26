Двоє чоловіків жорстоко зґвалтували дитину і переховувалися від слідства в Одесі

Насилство / mchildren.ru

На Хмельниччині у Шепетівці затримали 26-річного чоловіка, який у 2017 році разом зі спільником зґвалтував 13-річну дівчинку.

Як повідомляють у Нацполіції Хмельницької області, за даними поліції, затриманий і його спільник в Одесі в 2017 році зґвалтували 13-річну дівчинку.

"Відтоді чоловіки переховувалися в різних регіонах України. У 2019 році спільника підозрюваного затримали", - йдеться в повідомленні.

У грудні 2021 року затриманий і другий причетний до групового зґвалтування. Відомо, що 26-річний чоловік жив у Шепетівці у співмешканки.

Як покарають ґвалтівника

Затриманому інкримінують ч.4 ст. 152 (зґвалтування) та ч. 3 ст. 153 (сексуальне насильство) Кримінального кодексу. Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.

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Як повідомляв Главред, 20 липня в Луцьку Волинської області сталося жорстоке подвійне вбивство. 62-річний Василь Пилип'юк убив доньку та колишню дружину. Тіло дівчини знайшли в коридорі. Ймовірно, вона намагалася втекти. Її мати в момент нападу спала.

Місяць тому набув чинності вирок суду щодо чоловіка через домашнє насильство. Якби його не просто оштрафували, а відправили до в'язниці, то життя двох людей можна було б врятувати.

Раніше в невеликому містечку Теребовля в Тернопільській області 19 червня сталася трагедія. Чоловік вбив свою 28-річну дружину, а потім наклав на себе руки. Сиротою залишилася трирічна дочка пари.

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