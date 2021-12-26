УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Двоє чоловіків жорстоко зґвалтували дитину і переховувалися від слідства в Одесі

26 грудня 2021, 18:38

Відомо, що 26-річний чоловік жив у Шепетівці у співмешканки.

Насильство, дитина, діти
Насилство / mchildren.ru

На Хмельниччині у Шепетівці затримали 26-річного чоловіка, який у 2017 році разом зі спільником зґвалтував 13-річну дівчинку.

Як повідомляють у Нацполіції Хмельницької області, за даними поліції, затриманий і його спільник в Одесі в 2017 році зґвалтували 13-річну дівчинку.

"Відтоді чоловіки переховувалися в різних регіонах України. У 2019 році спільника підозрюваного затримали", - йдеться в повідомленні.

У грудні 2021 року затриманий і другий причетний до групового зґвалтування. Відомо, що 26-річний чоловік жив у Шепетівці у співмешканки.

Як покарають ґвалтівника

Затриманому інкримінують ч.4 ст. 152 (зґвалтування) та ч. 3 ст. 153 (сексуальне насильство) Кримінального кодексу. Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.

Реклама

читайте такожУ Кривому Розі школярі жорстоко побили, пограбували і згвалтували працівницю лазні, жінка в реанімації

Як повідомляв Главред, 20 липня в Луцьку Волинської області сталося жорстоке подвійне вбивство. 62-річний Василь Пилип'юк убив доньку та колишню дружину. Тіло дівчини знайшли в коридорі. Ймовірно, вона намагалася втекти. Її мати в момент нападу спала.

Місяць тому набув чинності вирок суду щодо чоловіка через домашнє насильство. Якби його не просто оштрафували, а відправили до в'язниці, то життя двох людей можна було б врятувати.

Раніше в невеликому містечку Теребовля в Тернопільській області 19 червня сталася трагедія. Чоловік вбив свою 28-річну дружину, а потім наклав на себе руки. Сиротою залишилася трирічна дочка пари.

Читайте також:

viber
поліція зґвалтування
Зараз ви переглядаєте новину «Двоє чоловіків жорстоко зґвалтували дитину і переховувалися від слідства в Одесі». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Китайський гороскоп 2022: надзвичайна удача, здійснення бажань, щастя в любові і грошах в рік ТиграКитайський гороскоп 2022: надзвичайна удача, здійснення бажань, щастя в любові і грошах в рік Тигра Гороскоп на сьогодні 26 грудня 2021: Дівам - витрати, Скорпіонам - удача, Стрільцям - неймовірне везінняГороскоп на сьогодні 26 грудня 2021: Дівам - витрати, Скорпіонам - удача, Стрільцям - неймовірне везіння Ривок у кар'єрі, службовий роман і термінова операція: гороскоп на січень 2022 року для ЛевівРивок у кар'єрі, службовий роман і термінова операція: гороскоп на січень 2022 року для Левів Любовний гороскоп на тиждень 27 грудня 2021 - 2 січня 2022: Близнюкам – сварки, Скорпіонам - пліткиЛюбовний гороскоп на тиждень 27 грудня 2021 - 2 січня 2022: Близнюкам – сварки, Скорпіонам - плітки Великий куш, нова робота і несподіваний поворот: гороскоп на січень 2022 року для СтрільцівВеликий куш, нова робота і несподіваний поворот: гороскоп на січень 2022 року для Стрільців
Бажаєте першими дізнаватись про важливі новини в Telegram?
пізніше
Підписатися
19:54

Вдарити першими: у США запропонували озброїти Україну і ввести санкції проти РФ

19:39

Щоб в будинку завжди водилися гроші: що потрібно обов'язково поставити на стіл на Новий рік 2022Відео

19:23

Українцям світить "податок на город": кому і коли доведеться розщедритисяВідео

18:56

"Жахливі наслідки": у США оцінили найгірший сценарій агресії РФ проти УкраїниВідео

18:51

Найгарніший блакитний новорічний манікюр 2022, який розтопить усі серцяФото

Реклама
18:38

Двоє чоловіків жорстоко зґвалтували дитину і переховувалися від слідства в ОдесіВідео

18:15

У Раді запропонували повернути Кубань Україні, в Держдумі закотили істерику

18:00

Гороскоп на завтра 27 грудня 2021: Тільцям - плітки, Левам - небезпека аварій, Дівам - спокусиВідео

17:58

Прикмети на 27 грудня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

17:51

У ЄС погрожують Росії масштабними санкціями у разі вторгнення в УкраїнуВідео

17:39

Комаровський жорстко розкритикував деяких лікарів через поради про вакцинаціюВідео

16:47

Хліб по 50 гривень за буханець: українцям назвали терміни максимального подорожчанняВідео

16:44

Загроза вторгнення військ Путіна в Україну: в НАТО заявили про проведення переговорів з РосієюВідео

16:18

У Чернігові під час снігопаду сталося унікальне природне явищеВідео

15:55

Зустріч Зеленського з Путіним: у Кремлі поставили умову і назвали тему переговорівВідео

15:35

Скандал із заступником голови МОН: чиновник виправдався після відвертого вбрання своєї помічниці

15:22

Данилов пояснив, чи чекає Україна вторгнення РФ з боку Азова

15:15

Із взяттям на військовий облік жодних змін у житті жінок не буде - головнокомандувач ЗСУВідео

14:33

Загадкова смерть українця у Словаччині: рідні не вірять у самогубство

14:16

Курс долара: експерти розповіли, чи легко буде купити / здати валюту під Новий РікВідео

Реклама
13:55

Берлін сумнівається, що Росія збирається напасти на Україну – Reuters

13:35

"Крала, а співмешканець ховав": у Польщі українка на гігантську суму обікрала склад

13:15

Скільки мандаринів можна з'їдати на добу - відповідь дієтолога

12:45

Вторгнення Росії до України може початися з Азовського моря - The Washington PostВідео

12:02

Путін сказав, що зробить, якщо США і НАТО не виконають вимог РосіїВідео

11:43

Україну атакує снігопад і потужний морозВідео

11:20

В Україні підскочила ціна на основний продукт борщового набору: що сталося

11:10

З Новим роком 2022 - листівки, картинки і душевні привітання

11:07

Найсмачніша і швидка закуска з лаваша на Новий рік 2022: сирні палички за 10 хвилинВідео

10:53

У Міноборони заявили, що вагітних і жінок з малолітніми дітьми теж візьмуть на військовий облікВідео

10:40

Мінімальну пенсію піднімуть до 7800: Шмигаль розповів, кого з українців торкнеться

09:49

Росія і НАТО обговорять "гарантії безпеки" 12 січня - ЗМІВідео

09:37

Люті морози до мінус 25: синоптики викотили свіжий прогноз погоди на Новий Рік

09:16

У разі війни Росія використає перевагу в Азовському морі для тиску на південь України - КулебаВідео

08:53

До 40 тисяч гривень: наскільки великі штрафи за їзду без прав в Україні

08:21

Коронавірус в Україні "трохи вгамувався": за добу виявлено 2810 випадків зараженняВідео

07:55

Гороскоп на сьогодні 26 грудня 2021: Дівам - витрати, Скорпіонам - удача, Стрільцям - неймовірне везінняВідео

07:47

У Києві просто посеред вулиці вбили небайдужого чоловіка, який заступився за жінку

07:45

До чого призвела істерична кремлівська тактикаПогляд

07:14

У 2022 році електроенергія в Україні подорожчає: скільки будемо платити

Реклама
06:53

Великий куш, нова робота і несподіваний поворот: гороскоп на січень 2022 року для Стрільців

06:28

Свиню заради України не віддам, або Чому багатьох налякав військових облікПогляд

05:28

Неймовірна альтернатива оселедцю під шубою: простий і смачний рецепт салату на Новий рік 2022Відео

05:02

Яйця, ананас і не тільки: як швидко чистити фрукти та овочі

04:22

Вріжуть морози та завалить снігом: синоптик назвала дату різкого похолоданняВідео

03:50

Відновлюємо валізу та меблі: як видалити подряпини на дереві і пластику

03:15

Дикі ціни на хліб та інші продукти: експерти розповіли, як висока ціна на газ вдарить по гаманцях українців

02:47

Ціна на газ для українців у 2022 році зросте до 17 грн за куб - прогноз експертаВідео

02:18

"Останні сплески коронавірусу": вірусолог заявила, що пандемія вже йде до завершення

01:45

Каменських в ефектному міні та гольфах вразила позами під ялинкою

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти