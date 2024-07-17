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Виснаження Росії у техніці досягне критичної точки у 2025 році - The Economist

Яна Ставська
17 липня 2024, 15:52
67
Уже до кінця літа ЗС РФ, найімовірніше, перейдуть в оборону. Це пояснює поспіх Путіна посадити Україну за стіл "переговорів".
Виснаження Росії у техніці досягне критичної точки у 2025 році - The Economist
The Economist пророкує виснаження РФ у 2025 році / Колаж: Главред, фото: ОК "Захід", instagram/libkos

Наступ Росії на Харків сходить нанівець, а успіхи країни-агресорки в інших місцях, особливо на Донбасі, були і стратегічно тривіальними, і досягнутими тільки величезною ціною. Тепер питання в тому, як довго Росія зможе підтримувати свій поточний темп операцій. На думку The Economist, критичної точки у виснаженні РФ слід очікувати в другій половині 2025 року.

На думку авторів статті, ключове питання тут не в живій силі, оскільки РФ може мобілізувати до 250 тисяч росіян і найманців щомісяця. Ключове питання тут у здатності ВПК Росії заповнити втрати в техніці.

Повідомляється, що Росія до цього часу практично користувалася ще виготовленим у СРСР обладнанням. Наприклад, за підрахунком експертів, у 2024 році Росія може випустити лише 30 нових танків. Але і ці танки - всього лише модернізація старих радянських.

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Виробництво важкої техніки також ускладнюється накладеними Заходом санкціями, через що багато комплектуючих росіянам тепер складніше або взагалі неможливо дістати.

Водночас поставки КНДР снарядів компенсуються зношеними стволами. На початок 2024 року Росії вдалося замінити до 4800 стволів, але без західних технологій темпи з ремонту обладнання будуть тільки падати.

Але найбільше, зазначають аналітики, проблема для Росії полягає в танках та іншій важкій техніці. Критична точка - за нинішніх втрат ЗС РФ - настане в другій половині 2025 року.

Відомо, що до лютого 2024 року на зберіганні в Росії могло бути до 3200 танків, але 70% з них "не зрушили з місця", тобто не були передані безпосередньо окупантам на фронт.

Але експерти впевнені, що вже наприкінці літа російські війська будуть змушені зайняти оборонні позиції, що, з іншого боку, пояснює поспіх Путіна посадити Україну за стіл переговорів на невигідних для Києва умовах.

Війна в Україні - бої на виснаження

Армія України має потенціал виснажувати війська агресора РФ ще 2 роки, але реалізувати подібні плани буде складно без західних союзників. Росія до 2026 року вичерпає більшу частину запасів своєї військової техніки, передбачав Forbes.

Колишній командувач військами США в Європі генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес, зі свого боку, зазначив, що в Україні триває війна на виснаження. Агресор намагається зламати волю українського народу, а також змусити Захід втратити довіру і волю.

"Якщо подумати, майже 8 місяців не надходило озброєння від США і все одно Росія не могла перемогти Україну. Саме тому я впевнений, що Україна насправді переможе Росію", - заявив Бен Годжес.

Як писав Главред раніше, різниця в артилерійських пострілах між Україною і Росією скоротилася з 1:7 до 1:3 . Проте ворог відчув перший снарядний голод. Агресору суттєво не вистачає боєприпасів, щоб хаотично закидати позиції ЗСУ, як це було раніше.

Що таке The Economist?

The Economist - впливовий щотижневий англомовний журнал. Публікується в Англії з 1843 року. 2006 тираж перевищив мільйон примірників, більше половини яких було продано в Північній Америці. Через глобальну орієнтацію The Economist не вважається виключно британським виданням. Традиційно видання вважає себе газетою і не підписує публікації, пише Вікіпедія.

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