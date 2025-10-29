Борти Ту-95 та дрони вже готові: названо ймовірні терміни масованого обстрілу

Борти Ту-95МС були споряджені ракетами на аеродромі "Енгельс".

Росія готується до обстрілу України / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, wikipedia.org, ua.depositphotos.com

Коротко:

Цієї ночі можливий масований обстріл України

Росіяни підготували борти Ту-95МС та Ту-160

В найближчу ніч існує висока ймовірність нового масованого обстрілу. Ворог накопичує ударні дрони та споряджає літаки ракетами. Про це повідомляють моніторингові канали.

Зазначається, що країна-агресор Росія планує залучити для атаки:

до 9 бортів Ту-95МС та Ту-160 з аеродромів "Оленья" та "Енгельс";

до 6 бортів МіГ-31К з ракетами "Кинджал" з аеродромів "Саваслейка" та "Ахтубинськ";

до 4х морських носіїв ракет "Калібр" з пункту базування у Новоросійську;

близько пів тисячі ударних БпЛА типу "Шахед" та його аналогів.

На думку моніторів, ймовірна ціль - обʼєкти енергетики в центрі країни, зокрема і столиці, а також на заході держави.

"Наразі на аеродромі "Оленья" перебуває 7 бортів Ту-95МС, 5 із яких були споряджені ракетами на "Енгельсі". Таким чином протягом цієї ночі висока ймовірність здійснення ракетного удару", - йдеться у повідомленні.

Літаки Ту / Інфографіка: Главред

Які області найбільше страждатимуть від атак РФ

Фахівець зі зв'язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій "Флеш" Безкрестнов наголосив, що зараз у зоні ризику - Чернігівська, Сумська, Харківська області.

"Усе, що межує з РФ, зараз перебуває під атаками. Росіяни продовжують знищувати об'єкти - мобільний зв'язок, логістику, склади, виробництво, залізні дороги - перетворюючи ці території на непридатні для життя ні для військових, ні для цивільних", - каже він.

Російські ракети / Інфографіка: Главред

Масовані атаки - останні новини України

Як повідомляв Главред, у ніч на 29 жовтня війська Росії здійснили масований обстріл цивільної інфраструктури Одеської області. Під удар потрапили об’єкти енергетики та транспорту, що спричинило серйозні пошкодження.

26 жовтня близько 11:45 у Кривому Розі прогримів вибух. Над містом піднявся густий дим. З'ясувалося, що країна-агресорка Росія атакувала Кривий Ріг КАБом.

В ніч на 25 жовтня росіяни вдарили по Києву балістикою. Внаслідок атаки є вибиті вікна, понівечені автівки, вирва у дворі житлового будинку, також постраждав дитячий садочок в Дніпровському районі.

Що відомо про літак Ту-95? Ту-95 (проект "95", виріб "В", за кодифікацією НАТО: Bear – "Ведмідь") – радянський і російський турбогвинтовий стратегічний бомбардувальник-ракетоносець. Ту-95 та його модифікації дотепер – єдиний у світі серійний бомбардувальник та ракетоносець з турбогвинтовими двигунами. Був радянським символом забезпечення військово-стратегічного паритету у холодній війні. Залишається на службі як носій крилатих ракет, у тому числі таких, як Х-101, завдяки більш низькій витраті палива, ніж у реактивних літаків, а головне – більшій скритності від супутників SBIRS, здатних спостерігати за великими стратегічними бомбардувальниками з реактивними двигунами з вихлопів з останніх. Ту-95МС, що становить кістяк стратегічної авіації Росії, є носієм крилатих ракет Х-55. В даний час на плановій основі відбувається модернізація Ту-95МС. Спеціально під нові ракети на Ту-95МС збільшено бомбовий відсік, а також встановлено вісім зовнішніх балок, на які можна підвісити до 16 крилатих ракет Х-101, пише Вікіпедія.

