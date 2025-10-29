Борти Ту-95 та дрони вже готові: названо ймовірні терміни масованого обстрілу

Коротко:
- Цієї ночі можливий масований обстріл України
- Росіяни підготували борти Ту-95МС та Ту-160
В найближчу ніч існує висока ймовірність нового масованого обстрілу. Ворог накопичує ударні дрони та споряджає літаки ракетами. Про це повідомляють моніторингові канали.
Зазначається, що країна-агресор Росія планує залучити для атаки:
- до 9 бортів Ту-95МС та Ту-160 з аеродромів "Оленья" та "Енгельс";
- до 6 бортів МіГ-31К з ракетами "Кинджал" з аеродромів "Саваслейка" та "Ахтубинськ";
- до 4х морських носіїв ракет "Калібр" з пункту базування у Новоросійську;
- близько пів тисячі ударних БпЛА типу "Шахед" та його аналогів.
На думку моніторів, ймовірна ціль - обʼєкти енергетики в центрі країни, зокрема і столиці, а також на заході держави.
"Наразі на аеродромі "Оленья" перебуває 7 бортів Ту-95МС, 5 із яких були споряджені ракетами на "Енгельсі". Таким чином протягом цієї ночі висока ймовірність здійснення ракетного удару", - йдеться у повідомленні.
Які області найбільше страждатимуть від атак РФ
Фахівець зі зв'язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій "Флеш" Безкрестнов наголосив, що зараз у зоні ризику - Чернігівська, Сумська, Харківська області.
"Усе, що межує з РФ, зараз перебуває під атаками. Росіяни продовжують знищувати об'єкти - мобільний зв'язок, логістику, склади, виробництво, залізні дороги - перетворюючи ці території на непридатні для життя ні для військових, ні для цивільних", - каже він.
Масовані атаки - останні новини України
Як повідомляв Главред, у ніч на 29 жовтня війська Росії здійснили масований обстріл цивільної інфраструктури Одеської області. Під удар потрапили об’єкти енергетики та транспорту, що спричинило серйозні пошкодження.
26 жовтня близько 11:45 у Кривому Розі прогримів вибух. Над містом піднявся густий дим. З'ясувалося, що країна-агресорка Росія атакувала Кривий Ріг КАБом.
В ніч на 25 жовтня росіяни вдарили по Києву балістикою. Внаслідок атаки є вибиті вікна, понівечені автівки, вирва у дворі житлового будинку, також постраждав дитячий садочок в Дніпровському районі.
Що відомо про літак Ту-95?
Ту-95 (проект "95", виріб "В", за кодифікацією НАТО: Bear – "Ведмідь") – радянський і російський турбогвинтовий стратегічний бомбардувальник-ракетоносець.
Ту-95 та його модифікації дотепер – єдиний у світі серійний бомбардувальник та ракетоносець з турбогвинтовими двигунами. Був радянським символом забезпечення військово-стратегічного паритету у холодній війні. Залишається на службі як носій крилатих ракет, у тому числі таких, як Х-101, завдяки більш низькій витраті палива, ніж у реактивних літаків, а головне – більшій скритності від супутників SBIRS, здатних спостерігати за великими стратегічними бомбардувальниками з реактивними двигунами з вихлопів з останніх.
Ту-95МС, що становить кістяк стратегічної авіації Росії, є носієм крилатих ракет Х-55. В даний час на плановій основі відбувається модернізація Ту-95МС. Спеціально під нові ракети на Ту-95МС збільшено бомбовий відсік, а також встановлено вісім зовнішніх балок, на які можна підвісити до 16 крилатих ракет Х-101, пише Вікіпедія.
