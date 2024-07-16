Різниця у пострілах скоротилася, Росія відчула "снарядний голод" — ЗМІ

Росії суттєво не вистачає боєприпасів, щоб хаотично закидати позиції ЗСУ, як це було місяцем раніше.

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Триває російсько-українська війна / Колаж: Главред, фото: 66 окрема механізована бригада, 43 окрема механізована бригада

Різниця у артилерійських пострілах між Україною та Росією скоротилася з 1:7 до 1:3. А проте ворог відчув перший снарядний голод, пише Обозреватель з посиланням на джерела серед військових.

Зауважується, що співвідношення 1:7 було ще у червні.

"15 тисяч снарядів випускаємо ми, 45 – окупанти. До червня було 1 до 7. І причина не в тому, що в нас збільшилась кількість снарядів, а те, що ворог зазнає їхньої нестачі, незважаючи на допомогу від Північної Кореї та Ірану", – додають військові.

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За інформацією військових, в окупантів також є проблеми з порохом і запалами.

Якщо раніше росіяни використовували близько 70 тисяч боєприпасів, а Україна — 10 тисяч, то зараз українські захисники використовують 15 тисяч, а РФ — 45 тисяч, уточнює, своєю чергою, РБК-Україна, посилаючись на закриті дані Генштабу.

Росіяни використовують близько 1300 FPV-дронів за добу. Але українські захисники запускають більше таких безпілотників.

Війна в Україні - ситуація зі снарядами

У червні зʼявилась інформація, що ЗСУ не вистачає снарядів. Це дозволило окупантам, зокрема, просунутися в районі Авдіївки. Стверджувалося, що з квітня в Україну прибуло близько 10 000 снарядів калібру 155-мм зі США, а також 12 000 з Німеччини.

Водночас в Україну вже прибула перша партія боєприпасів, закупівлю яких свого часу ініціювала Чехія. У липні-серпні має надійти ще 50 тисяч боєприпасів, а з вересня до кінця року надходитиме від 80 до 100 тисяч на місяць.

Тим часом до РФ вирушило 10 тисяч контейнерів зі снарядами КНДР. Агресор Росія в обмін на "допомогу" поставила до КНДР технології для розгортання шпигунських супутників, а також танків і літаків.

Однак ЗСУ регулярно працюють над спустошенням боєприпасів росіян. До прикладу, у ніч проти 7 липня захисники вдарили по складу з БК російських окупантів у Воронезькій області. Стверджується, що ворог зберігав там ракети.

Які втрати російських військ за два роки війни в Україні? У Міністерстві оборони Великої Британії заявили, що із початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія розгорнула 130 батальйонних тактичних груп - щонайменше 100 тис. окупантів. За даними британської розвідки, підтверджені втрати Росії включають понад 2 700 танків і 5 000 БМП та БТР. Ймовірно, загиблими та пораненими є близько 350 000 осіб.

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