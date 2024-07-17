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Військовозобов'язані будуть отримувати штрафи через "Дію": кого це стосується

Юрій Берендій
17 липня 2024, 13:45
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В Міноборони наголошують, що працівники ТЦК та СП не будуть затримувати на вулицях військовозобов'язаних громадян, які оновили військово-облікові дані.
Військовозобов'язані будуть отримувати штрафи через 'Дію': кого це стосується
В Міноборони розповіли, хто може отримувати штрафи через "Дію" / Колаж Главред, фото: УНІАН

Військовозобов'язані громадяни України зможуть дізнатись про штраф за несвоєчасне оновлення військово-облікових даних через застосунок "Дія". Про це в ефірі "Радіо Свобода" повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін.

Однак, за його словами притягнення до відповідальності за адміністративне правопорушення є процедурою, яка може займати від трьох місяців до року.

Також він додав, що автоматичного штрафування військовозобов'язаних, які не встигли оновити свої дані не буде

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"Штраф – це певна процедура. Це не одразу всім ставлять галочки, хто на сьогодні не оновив, і всім виписується автоматично штраф. Мають бути протоколи, і має бути постанова. Відповідно, люди будуть дізнаватися про ці штрафи так, як дізнаються про штрафи за перевищення швидкості, у тому ж застосунку "Дія" можна буде це зробити", – сказав Лазуткін.

Він наголосив, що оновлення військово-облікових даних можна провести як у ТЦК та СП, так і у застосунку "Резерв+", але тепер це не звільняє від штрафу, оскільки закінчився 60-денний термін для оновлення військово-облікових даних.

Лазуткін додав, що військовозобов'язані, які вчасно оновили свої військово-облікові дані згідно з вимогами закону, більше не будуть затримані на вулицях працівниками ТЦК та СП.

"Людина виконала норму закону у зазначений термін, вона оновила свої військово-облікові дані, вона вказала місце свого проживання. Тобто туди може прийти направлення на ВЛК. Відповідно, немає сенсу цю людину "ловити" серед вулиці", - сказав він.

Речник зазначив, що військовозобов'язані оновлювали свої дані для того, щоб було зрозуміло їхнє місцезнаходження для можливого направлення на військово-лікарську комісію. Якщо дані не оновлені, направлення видається за місцем реєстрації.

Обновление данных инфографика
Кому потрібно оновлювати військово-облікові дані / Інфографіка: Главред

Мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації.

У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років.

24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 25 до 60 років.

Мобілізація в Україні - що чекає на тих, хто не оновив військово-облікові дані до 16 липня

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у травні та червні 2024 року рівень мобілізації в Україні зріс більш ніж удвічі порівняно з попередніми двома місяцями. Як зазначає Reuters, спікер Міноборони Богдан Сеник назвав це "позитивною тенденцією".

З 17 липня набувають чинності нові обмеження щодо перетину кордону. Всім чоловікам від 18 до 60 років перевірятимуть військовий квиток, повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко. Це стосується також тих, хто вже має дозвіл на перетин кордону.

Адвокати пояснюють, що якщо військовозобов'язаний не оновив свої облікові дані протягом двох місяців і був притягнутий до адміністративної відповідальності, під час зустрічі зі співробітниками ТЦК і поліції його можуть затримати та доставити до військкомату.

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