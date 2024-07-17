Обіймалися і плакали: з полону повернулася майже сотня наших захисників

У вівторок, 17 липня, відбувся новий обмін військовополоненими. Додому з російського полону вдалося повернути 95 українських захисників. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
Він зазначив, що серед людей, яких вдалося повернути, є воїни ЗСУ, Нацгвардії та прикордонники.
"Вдячний нашій команді, яка займається обмінами, та Об’єднаним Арабським Еміратам – за посередництво в цьому звільненні. Хоч би як складно це було, шукаємо кожного, хто може бути в полоні. Маємо повернути всіх", - написав президент.
Омбудсмен України Дмитро Лубінець зазначив, що військові поїдять, отримають чистий одяг, їх оглянуть лікарі, після чого буде призначено лікування і реабілітація.
Загалом з російського полону вдалося повернути вже 3405 людей.
В Координаційному центрі зазначили, що серед військових, які повернулися з полону є:
- 49 воїнів ЗСУ,
- 21 нацгвардієць,
- 10 військових моряків,
- 7 бійців з Сил територіальної оборони,
- 5 прикордонників,
- 2 з Державної спеціальної служби транспорту,
- 1 оборонець із добровольчого формування територіальної громади.
Звільнити з полону вдалося військових, які погодились летіти за "Азовсталь", попри блокаду окупантів.
"Усі звільнені цього разу – чоловіки: 88 рядових та сержантів, семеро офіцерів. Серед наших хлопців, які отримали нарешті свободу, 23 людини боронили Маріуполь (з них тринадцятеро – оборонці "Азовсталі"), 41 воював на донецькому напрямку, по дев’ятеро – на луганському та запорізькому, по троє – на херсонському та харківському. Один зі звільнених моряків на момент початку вторгнення перебував у Київській області та одразу приєднався до оборони свого селища від окупантів у складі Макарівської ТрО. Під час надання гуманітарної допомоги мешканцям місцевої громади потрапив у полон до російських військовослужбовців-бурятів", - йдеться у повідомленні.
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