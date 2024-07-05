Війна на виснаження: генерал зробив серйозну заяву про перемогу Росії у війні

Американський генерал заявив, що агресор намагається зламати волю українського народу.

https://glavred.net/ukraine/viyna-na-visnazhennya-general-zrobiv-zayavu-yak-rosiya-mozhe-peremogti-ukrajinu-u-viyni-10578623.html Посилання скопійоване

Коли на фронті станеться прорив / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, УНІАН

Колишній командувач військ США в Європі генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес впевнений у перемозі України у війні з Росією.

"Росія визнає, що вона не може перемогти Україну нині. У них немає можливості повністю перемогти Україну доти, доки Захід продовжуватиме надавати підтримку. Тому Росія робить наступне: вона переслідує цивільні цілі, не турбуючись, скільки невинних вони вб’ють, її також не турбує, скільки власних солдатів загине", - заявив Годжес, передає ТСН.

Він зауважив, що в Україні триває війна на виснаження. Агресор намагається зламати волю українського народу, а також змусити Захід втратити довіру та волю.

відео дня

Водночас американський генерал звернув увагу на важливий момент.

"Якщо подумати, майже 8 місяців не надходило озброєння від США і все одно Росія не могла перемогти Україну. Саме тому я впевнений, що Україна насправді переможе Росію", - заявив Бен Годжес.

Хто такий Бен Ходжес Фредерік Бенджамін Ходжес - офіцер армії США у відставці, який обіймав посаду командувача армією США в Європі. Наразі він керує кафедрою стратегічних досліджень Першинга в центрі аналізу європейської політики.

Ситуація на фронті: що відомо

Нагадаємо, що Україна готує нові бригади для наступу ЗСУ. Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що Україна розв'язує свої кадрові проблеми та формує нові бригади, але запізнілі і недостатні постачання західного озброєння. Аналітики пояснили, що Україна не має часу і гнучкості.

Майор запасу НГУ Олексій Гетьман заявив про підготовку відходу ЗСУ із Часового Яру. Він повідомив, що росіяни перекинули у Часів Яр велику кількість живої сили та техніки, використовуючи авіацію та рівняючи його з землею. Однак, у Часовому Яру росіяни зазнають великих втрат.

В ISW розповіли, що відбувається у Вовчанську - окупанти потрапили в оточення. Сили оборони контролюють усі підступи до Агрегатного заводу в центрі міста й оточили підрозділи 83-ї окремої десантно-штурмової бригади. Українські військові безпосередньо не штурмують агрегатний завод.

Більше військових новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред