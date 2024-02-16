Два роки для України і кінець запасів РФ: у Forbes зробили прогноз про війну на виснаження

Запаси військової техніки в Росії рано чи пізно закінчаться, Москва навряд чи здатна налагодити військове виробництво з нуля, пишуть журналісти Forbes.

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Україна здатна виграти у Росії війну на виснаження - Forbes / Колаж: Главред, фото: 43-я ОМБр, Міноборони РФ

Армія України має потенціал виснажувати війська агресора РФ ще 2 роки, але реалізувати подібні плани буде складно без західних союзників. Росія до 2026 року вичерпає більшу частину запасів своєї військової техніки.

У матеріалі Forbes йдеться про те, що Україна може виграти війну з Росією на виснаження, проте для цього знадобиться допомога союзників.

Згідно з даними Королівського інституту об'єднаних служб у Лондоні, Росія на рік виробляє близько 4500 бронемашин для свого 470-тисячного окупаційного угруповання. Аналітики RUSI стверджують, що 80% такої техніки - старі, зняті зі зберігання і відремонтовані машини. Російські запаси рано чи пізно закінчаться.

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Велика частина запасів Росії вичерпається через 2 роки

У RUSI вважають, що до 2026 року більша частина запасів російської держави буде вичерпана.

"Кількість систем, що перебувають на зберіганні, означає, що, хоча Росія зможе підтримувати стабільний обсяг виробництва до 2024 року, до 2025 року вона почне виявляти, що транспортні засоби потребують більш глибокого ремонту. До 2026 року більша частина наявних запасів буде вичерпана", - припустили аналітики.

Росіяни навряд чи зможуть покращити якість своєї військової продукції, а виробництво нової, з нуля, для них дуже затратне і дороге.

"Звісно, Росія може спрямувати більше ресурсів на виробництво нової техніки, але виробництво з нуля набагато більш трудомістке і ресурсозатратне. Для росіян суттєве поліпшення якості продукції в умовах міжнародних санкцій, найімовірніше, нереальне навіть у середньостроковій перспективі, зазначали в міністерстві оборони Естонії", - наголошується в публікації.

"Україна може виграти війну на виснаження"

Таким чином, російський військово-промисловий комплекс у короткостроковій перспективі навряд чи розширить виробництво нової бронетехніки. І Україна здатна здобути перемогу у війні на виснаження.

"Старі військові резерви вичерпаються не раніше, ніж за декілька років... Україна може прагнути пережити Росію. Але українська промисловість набагато більш обмежена, ніж російська, тому Україна більше залежить від своїх союзників. Усе це означає, що Україна може виграти війну на виснаження, але тільки за допомогою", - підкреслюється в матеріалі.

Війна Росії проти України

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Війська РФ не здатні піти в масштабний наступ навесні, вважають у НАТО. Високопоставлений чиновник Альянсу сказав, що для цього Росії потрібно провести масштабну мобілізацію, на яку Путін поки що не йде.

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