Використання HIMARS та просування ЗСУ вперед: деталі операції на Курщині від ISW

В середу, 21 серпня, українські війська досягли незначного просування вперед у рамках операції на Курській ділянці фронту. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики нагадали про публікацію Силами спеціальних операцій (ССО) України кадрів з наслідками ударів ЗСУ по кількох понтонних мостах і плацдармах уздовж річки Сейм в Глушковському районі, що західніше району нинішнього українського наступу в Курській області.

В той же час, опубліковані 21 серпня геолокаційні кадри демонструють, як оператори безпілотників 155-ї морської піхотної бригади, завдають ударів по українських силах у Вишнівці та її околицях (на південь від Коренево та за 14 км від міжнародного кордону), що підтверджує просування українських військ углиб населеного пункту та за його межі.

"Українські сили утримують позиції в лісових масивах на схід від Олександрівки (на північний схід від Коренево і за 33 км від міжнародного кордону). Підрозділи російської 200-ї гвардійської мотострілецької бригади утримують позиції вздовж траси 38Н-564 на схід від Журавлів (на схід від Коренево та за 21 км від міжнародного кордону). Це свідчить про те, що росіяни або нещодавно зайняли ці позиції, або що українські війська ще не закрили невеликий виступ уздовж дороги 38Н-564 біля Журавлів", - йдеться в повідомленні ISW.

Аналітики також згадали, що російські блогери продовжували стверджувати, що українські сили просуваються на північ від Суджі в районі Малої Локні й оточують російські сили у Мартинівці (на північний схід від Суджі і за 19 км від міжнародного кордону).

"За їхніми повідомленнями, підрозділи російської 810-ї окремої бригади морської піхоти опинилися в оточенні у Мартинівці. Опубліковані 21 серпня геолокаційні кадри вказують на те, що ЗСУ просунулися до південної частини Руської Конопельки (на схід від Суджі та за 12 км від міжнародного кордону)", - підкреслили в Інституті вивчення війни.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.