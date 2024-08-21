В Курську відволікаючий маневр: ЗСУ можуть неочікувано звільнити Крим - експерт

Допоки Путін не може розробити конкретний план, як діяти в Курській області, ЗСУ мають змогу вдарити там, де РФ не чекає.

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ВСУ, война, Крым / Колаж: Главред, фото: Уніан, Генштаб ЗСУ,

Поки Путін не може розробити конкретний план, як діяти в Курській області, ЗСУ мають змогу вдарити там, де РФ не чекає.

Крим зараз – слабке місце для російських окупантів, тому ЗСУ мають всі шанси цим скористатися і розпочати операцію по звільненню півострова.

Про це в ефірі "Апостроф TV" розповів військовий експерт Олег Жданов.

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Як переконаний Жданов, зараз для України настає дуже вдалий час для звільнення Криму.

"Зараз для нас дуже вдалий час для операції звільнення Криму. Чому? Тому що для першої хвилі гасіння "пожежі" у Курській області Росія зняла підсилення, яке планувалося для Херсонської і Запорізької областей - вони могли забрати звідти до 15 батальйонів", - заявив Жданов.

Незаконна анексія Криму У березні 2014 року в Криму під дулами російських військових пройшов так званий "референдум" про статус півострова, більшість жителів нібито висловилися за приєднання до РФ. Пізніше Росія незаконно анексувала Крим. В Україні влада визнала 20 лютого 2014 року датою початку захоплення півострова.

Київ вважає Крим українським. Україна та низка західних держав покарали Москву за захоплення півострова – запровадили санкції.

Як пояснює військовий експерт, це означає, що на сьогодні найменша концентрація військ РФ на нашій території саме там і тому дійсно було б непогано скористатися цією можливістю.

Кримський міст - характеристики / Инфографика: Главред

"Сьогодні ми вже готуємо основу для проведення такої операції, зачищаючи Крим від систем ППО ворога, знищуємо військові об'єкти й об'єкти критичної інфраструктури, які забезпечують російські війська на території самого Криму, тобто, робота вже йде. Стосовно літаків F-16, то мінімально для виконання вогневих завдань вистачить тієї кількості, яку ми маємо зараз, тож якщо є можливість, їх треба застосовувати", - резюмував Жданов.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Ситуація в Криму - останні новини

Адмірал ВМС США у відставці Марк Монтгомері переконаний, що є одна менш очевидна ціль для удару ЗСУ в Криму. Українська армія вже має необхідну зброю для ураження цих обʼєктів. Він наголосив, що поромна переправа - це законна військова ціль.

Нещодавно Буданов пояснив, чому відвоювати Крим простіше, ніж Донбас. На його думку, повернути Крим можна за допомогою двох основних точкок входу – Кримський міст та сухопутний перешийок з боку Росії.

До цього стало відомо, що Сили оборони України завдали потужного удару по "центру прийняття рішень" РФ в тимчасово окупованому Криму. Після удару по штабу Чорноморського флоту у 2023 році, росіяни прийняли рішення перенести частину органів управління до Новоросійська.

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