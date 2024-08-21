Командування РФ кидає у Курську область "космічні" війська: резерви на межі

Через стрімкий прорив ЗСУ у Курську область командування РФ намагається зміцнити там оборону, залучаючи підрозділи зі спеціалістів.

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Спеціалістів з ПКС Росії відправляють у піхоту / Колаж: Главред, фото: pixabay, скрін з відео

Останні місяці великі втрати в армії країни-агресора Росії змушують вороже командування залучати до бойових дій непідготовлених солдатів. Додатковою проблемою для РФ став прорив ЗСУ у Курську область.

Щоб перекрити необхідну кількість особового складу у цьому регіоні Росії доводиться "кидати" туди підрозділи, наприклад, Повітряно-космічних сил. Про це йдеться у звіті Міністерства оборони Британії у соцмережі X.

Посилаючись на російське видання "Важливі історії" там зазначають, що у Росії був сформований мотострілковий полк з військовослужбовців ВКС. До складу цього полку увійшли оператори РЛС раннього виявлення та фахівці, що працюють з важкими бомбардувальниками дальньої авіації.

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Таке рішення командування РФ свідчить тільки про одне - кадровий дефіцит. Більше того, використання таких спеціалістів у якості піхоти може ще й суттєво знизити здатність РФ відновлювати контроль над втраченими у Курській області територіями.

Справа в тому, що агресор Росія не відмовляється від наміру продовжувати затяжну війну проти України, тому постійно змушена формувати нові підрозділи і збільшувати чисельність особового складу.

Але цей процес в РФ супроводжують великі втрати, тому окупантам потрібно поповнювати в першу чергу ряди піхоти на передовій. У Міноборони Британії вважають, що це, ймовірно, буде обмежувати можливості ворога створювати підрозділи з високими бойовими можливостями.

Втрати армії РФ в Україні та Курській області

Нещодавно стало відомо, що з початку повномасштабного вторгнення країна-агресор РФ втратила більше 600 тисяч солдатів. Такі численні втрати ворожа армія може витримувати тільки за рахунок можливості поповнювати людський ресурс.

Нагадаємо, командир 3-го штурмового батальйону 5-ї окремої штурмової бригади з позивним "Ацтек" повідомив, що ситуація в районі Часового Яру різко змінилася. Він звертає увагу, що наразі там не спостерігається посилення російських військових дій, адже ЗСУ завдали ворогу серйозних втрат у техніці.

Раніше також стало відомо, що з перших днів операції у Курській області російські воєнкори почали підтверджувати перші бойові втрати своєї армії в протистоянні із ЗСУ. Серед втрат країни-агресорки є, зокрема, авіація. Крім того, за їхніми даними, також є втрати в особовому складі та іншій військовій техніці.

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