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Вперше з початку війни: ЗСУ затискають в оточення армію РФ в Курській області

Даяна Швець
21 серпня 2024, 16:15
133
Схоже, на одній з ділянок Курської області, угрупування окупантів може опинитися в оточенні.
ВСУ, война, Курск
Окупанти можуть попасти в оточення ЗСУ / Колаж: Главред, карти ISW, фото: https://t.me/landforcesofukraine

ЗСУ в в Глушківському районі Курської області поступово затискають угруповання агресорів. Як результат – окупанти скоро будуть фактично відрізані від сполучення через річку Сейм.

Як розповів військовий експерт Олександр Мусієнко в ефірі радіо NV, там противник може опинитися в оточенні.

За даними експерта, українські сили продовжують ведення наступальних дій, зона розширюється - вже 1256 квадратних кілометрів під контролем ЗСУ.

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"На сьогоднішній день для нас визначальним є те, що відбувається в південно-західній частині - Глушківський район, де українські сили затискають угруповання ворога, відрізаючи його фактично від сполучення через річку Сейм і де противник може опинитися в оточенні. Це дуже важливо, тому що, якщо це станеться, то це буде вперше з початку повномасштабного вторгнення, коли таке угруповання російських військ вдасться фактично оточити українським силам. Це було б дуже потужно", - наголосив Мусієнко.

Однак втрачати пильність і розслаблятися однозначно не варто. Зараз ворог накопичує певні сили з північного сходу, тобто маневрує, здійснює активну оборону, дещо посилюється його присутність та активність, застосування дронів.

Хто такий Олександр Мусієнко

Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Військовий експерт Олександр Мусієнко звертає увагу, що українські сили доволі маневрово швидко діють і тактика малих груп, в тому числі себе виправдовує.

"Плюс працює авіація. І це дуже важливо, бо авіація підтримує наступальні дії українських військ і це реально допомагає. Особливо під час наступальної операції, щоб мати дальність і можливість уразити командні пункти ворога, мости, переправи, скупчення сил і засобів противника", - підкреслив Мусієнко.

Ворог, за даними експерта, може поставити собі за ціль відтягнути наші війська, які діють в районі в напрямку на Коренево і далі, щоб "спробувати врятувати своє угруповання, яке там застрягло". Саме тому можуть спостерігатися спроби контратакувати певними силами, особливо зі східної частини.

Для того, щоб хоч якось дати можливість відійти підрозділам, які зараз затиснуті, ворог робить понтонні переправи.

А українські війська, своєю чергою, намагаються змусити ворога здаватися в полон, щоб було в нас менш втрат. Мусієнко наголосив, що на сьогодні щонайменше три понтонні ворожі переправи були уражені.

Операція в Курській області РФ

6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області.

Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті.

Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС.

Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

Просування ЗСУ в Курській області - що відомо

Як відомо, саме стрімке просування ЗСУ у Курській області змінило не лише позицію України в очах противника, а й серед міжнародної спільноти. Успішні дії українських сил на території Курської області суттєво змінили погляди західних чиновників на право України використання коштів та ресурсів, щоб зупинити агресора Росію.

ЗСУ скористались помилкою військового командування РФ у Курській області. Кордон РФ залишився без оборони за наказом російського генерала, який провалив оборону Харківщини у 2022 році, повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела.

Окрім цього, наступ на Курщину зруйнував мрії Путіна про окупацію Сумської області. Генерал-лейтенант Ігор Романенко переконаний, що окупантам довелось звільнити деякі ділянки фронту. Окрім цього, операція ЗСУ створила буферну зону і врятувала населені пункти від обстрілів.

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