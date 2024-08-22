Українські десантники показали відео перших днів боїв у Курській області

Бійці 82 десантно-штурмової бригади показали відео, на якому показані перші дні боїв в Курській області.

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Перше відео боїв з Курщини / колаж: Главред, фото: скриншот з відео

Боєць 82 ОДШБр із позивним "Шахтар" розповів, як у перші дні наступу в Курській області війська ЗСУ перетинали кордон. Про це повідомили у Генеральному штабі та показали унікальне відео.

"Загинути завжди можна встигнути... Для цього багато розуму не треба", - сказав "Шахтар".

Він також розповів деталі прориву російського кордону у Курській області та описав перші дні, коли українці заходили на територію РФ та брали в полон росіян і відбивали атаки тих, хто не здавався в полон.

відео дня

За його словами, ЗСУ окопувалися, активно атакували, хоча по них і стріляли "Градами", КАБами та застосовували авіацію.

"На відео є унікальні кадри перших днів боїв у Курській області росії, а також відео, зняті операторами Медіацентру, які першими серед медійників побували на російській території", - йдеться у дописі Генштабу.

Операція в Курській області РФ 6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області. Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті. Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС. Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

Бої в Курській області - останні новини

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов розповів, що Путін може пожертвувати Курською областю, щоб не втратити наступальний потенціал на фронті в Україні.

Раніше стало відомо, що європейські експерти вважають, що операція в Курській області буде марною, якщо західні країни не дозволять ЗСУ використовувати далекобійну зброю по території Росії.

Також президент України Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ на Курщині роблять наступні кроки у прориві та поповнюють обмінний фонд військовополонених.

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