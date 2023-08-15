РФ вдарила по шведському заводу: розкрито подробиці нічної атаки по Україні

В Україні працює близько 1100 співробітників цієї компанії, більшість з яких - на заводі в Луцьку.

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РФ знову атакувала Україну ракетами / Колаж Главреда. Фото: Волинська обласна прокуратура, Telegram Ігоря Клименка

Росія під час повітряної атаки по Україні в ніч на 15 серпня вдарила ракетою по заводу шведського виробника підшипників SKF у Луцьку.

Спікер SKF Карл Бьорнштам, якого цитує Reuters, підтвердив, що в результаті удару загинули три співробітники.

"Минулої ночі стався напад на місто Луцьк в Україні, і в результаті цього нападу постраждав наш завод. Нам дуже сумно підтверджувати, що троє наших колег були вбиті", - заявив Бйорнштам. відео дня

Бьорнстам сказав, що компанія розгляне наслідки атаки і пошкодження заводу, але, додав, основна увага буде зосереджена на співробітниках і їхній безпеці.

Згідно з останнім звітом компанії про прибутки і збитки, у найбільшого в світі виробника промислових підшипників в Україні працює близько 1100 співробітників, більшість з яких - на заводі в Луцьку.

У звіті також йдеться, що на завод у Луцьку припадало близько 0,5% від загального обсягу виробництва SKF у 2022 році.

Росія атакувала Україну 15 серпня - нові подробиці

Згідно з даними МВС, в ніч на 15 серпня РФ атакувала 8 регіонів України, в результаті ударів загинуло 3 людини, ще 27 отримали поранення.

Пошкоджено 22 об'єкти цивільної інфраструктури, серед яких один багатоквартирний будинок, 9 приватних будинків, один медичний та один освітній заклад.

На місцях влучень виникали пожежі, рятувальники ДСНС оперативно загасили вогонь.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький, своєю чергою, повідомив про зростання кількості постраждалих в результаті атаки РФ на область. Тепер їх вже 19.

Серед них - шість осіб старшого віку, яким від 62 до 75 років. У більшості постраждалих діагностували забої, різані рани і гострі реакції на стрес.

Удар по Україні 15 серпня

У ніч на 15 серпня російські терористи атакували Україну ракетами. Про вибухи повідомляли у Дніпрі, Луцьку, Хмельницькому, Запоріжжі та ін.

Є поранені і загиблі серед цивільного населення.

В ОП розповіли, що під час нової атаки російські окупанти використали ракети Х-101, виготовлені вже під жорсткими санкціями.

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