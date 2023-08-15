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"Ракети різко змінювали курс": у Повітряних силах повідомили особливості нічної атаки РФ

Альона Вороніна
15 серпня 2023, 10:46 оновлено 15 серпня, 10:51
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Сили ППО збили 16 з 24 ракет. Не вдалося збити Х-22, які атакують по балістичній траєкторії. Окупанти використовують зміну маршруту, щоб заплутати ППО.
Последствия ракетного удара по Львовщине, ракета, Юрий Игнат
РФ застосовує крилаті ракети, які змінюють курс, каже Юрій Ігнат/ колаж: Главред, фото: Львівська ОВА, Міноборони РФ, скрін

Російські окупанти у ніч на вівторок, 15 серпня, масово атакували Україну. Вони здійснили удар по території нашої держави ракетами повітряного та морського базування. Українській протиповітряній обороні вдалося збити 16 з 24 запущених загарбниками ракет.

Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону. У той же час він наголосив, що не може говорити про точні цілі окупантів і конкретні наслідки ударів, щоб загарбники не зробили з цього висновки.

"Куди саме намагалися поцілити (російські окупанти – ред.) – ми про це публічно не говоримо. Ми можемо говорити по областях, об'єкти критичної інфраструктури, чи можливо військові об'єкти. Про наслідки вже будуть повідомляти очільники ОВА. Тому що ця інформація є чутливою і ворог може зробити певні висновки", – зазначив Ігнат.

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Які ракети і звідки запускали окупанти

Він розповів, що повітряна тривога під ранок оголошувалася по всій території України. Окупанти використали для удару крилаті ракети повітряного та морського базування.

Запуски відбувалися з кількох напрямків. Так, літаки Ту-22МЗ з двох аеродромів базування "Шайковка" і "Моздок" випустили ракети Х-22 у район міста Краматорськ на Донеччині. Також були пуски з Каспію – звідти противник запускав ракети Х-101 та Х-555 з літаків стратегічної авіації Ту-95. Також запускалися "Калібри" з Чорного моря.

Ігнат розповів, що вдалося знищити 16 з 24 ворожих ракет. На жаль, не вдалося знищити ракети Х-22, які атакують по балістичній траєкторії.

Крім цього, було зафіксовано пуски ракет С-300 або ж С-400 по Запорізькій та Дніпропетровській областях.

За словами речника Повітряних сил ЗСУ, Х-555, Х-101 і "Калібр" – це типовий набір ракет, які країна-агресорка Росія використовує для ударів по Україні. Цього разу загарбники не використали дрони-камікадзе "Шахед".

РФ застосовує крилаті ракети, які змінюють курс

Одна з головних особливостей ракетних атак Росії – те, що окупанти застосовують крилаті ракети, котрі під час руху змінюють свій маршрут. Таким чином загарбники намагаються заплутати українську протиповітряну оборону.

"Людина, яка пише повідомлення в нашому Telegram-каналі, пише фактично три слова, щоб швидше повідомити, а ракета в той час вже розвертається в інший бік. Тому ворог програмує маршрути ракети, щоб заплутати протиповітряну оборону, ввести нас в оману. Зрештою Повітряні сили готові до таких речей. Єдине питання, що нам потрібно більше засобів, щоб більше ракет знищувати на підступі до наших кордонів", – наголосив Ігнат.

Хто такий Юрій Ігнат

Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022).

Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика".

Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія".

Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

Ракетні удари окупантів по Україні

У ніч на 14 серпня РФ атакувала Одесу дронами та ракетами. Окупанти застосували 15 дронів та вісім ракет "Калібр". Силами ППО всі атаки було відбито. Спалахнули пожежі. Внаслідок ракетного удар постраждали троє співробітників супермаркету.

У ніч на 15 серпня російські окупанти масово вдарили по Україні. РФ вдарила ракетами, вибухи лунали у Дніпрі, Львові, Луцьку, Хмельницькому, Запоріжжі, Слов’янську. Внаслідок атаки по Луцьку загинули троє людей, ще кілька постраждалих у лікарні. У Дніпрі дві людини постраждали: 59-річна жінка отримала легкі ушкодження й лікуватиметься вдома, 70-річного чоловіка госпіталізували у стані середньої тяжкості. У Львові чотири людини отримують медичну допомогу.

Нагадаємо, військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов зазначав, що РФ змінила тактику ударів і за раз вистрілює по 30 ракет, а не 80-100. Окупанти уже не прив’язуються так сильно до визначних дат через нестачу ракет, але можуть влаштувати обстріл на День незалежності або День прапора.

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війна в Україні ракета вторгнення Росії ракетний удар Юрій Ігнат
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