Готуємо наступ: Зеленський терміново зібрав військовий кабінет

Президент подякував військовим за виконані стратегічні завдання, проте поки не повідомлятиме які.

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Володимир Зеленський / Колаж Главред, фото president.gov.ua, Генштаб ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 18 травня, зібрав військовий кабінет. Крім того президент провів нараду з командувачами ключовими напрямками фронту, представниками Генштабу, розвідки і безпеки.

"Щойно провів засідання Військового кабінету. Це наш особливий формат роботи у вузькому колі з тими, хто відповідає за оборону держави. Були командувачі ключовими напрямками фронту. Також Головком, Генштаб, розвідка, безпека", - сказав Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

Президент подякував військовим за виконані стратегічні завдання, проте поки не повідомлятиме які. Також за його словами, до наступу готуються й інші бригади.

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"Про захист цивільних громадян-повітряні сили-молодці, тут з деталями. Наші пріоритети на цей тиждень, наступний і на найближчий час в цілому - додаткові системи ППО, додаткові ракети, навчання і літаки, далекобійна зброя. І це буде", - повідомив Зеленський.

Володимир Зеленський / скріншот

Війна в Україні

Нагадаємо, що Зеленський анонсував серйозні кроки України після доповіді Буданова. Після доповіді начальника розвідки та на підставі інформації, яку він отримав, Україна робитиме певні кроки.

Президент України анонсував потужну допомогу для відновлення миру в Україні. Україна в ці дні активно готується до нових заходів у травні та червні. Держава має зробити цей час не менш плідним як у постачанні зброї для українських захисників.

У Зеленського прийняли рішення про посилення захисту від атак РФ. На одній зі Ставок обговорили можливості посилення захисту населення та об'єктів цивільної та критичної інфраструктури.

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