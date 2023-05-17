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"Зазіхання на незалежність": Угорщина накинулася на Зеленського з безглуздими звинуваченнями

Аліна Дембіцька
17 травня 2023, 23:16 оновлено 17 травня, 23:16
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Заява Сійярто, ймовірно, ґрунтується на публікації The Washington Post, де мовиться, що Зеленський нібито пропонував підірвати нафтопровід "Дружба".
Зеленский, Сийярто
Угорщина накинулася на Зеленського з безглуздими звинуваченнями / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Очільник Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звинуватив президента України Володимира Зеленського у зазіханні на незалежність та безпеку Угорщини. Заяву глави МЗС оприлюднив офіційний представник угорського уряду Золтан Ковач у Twitter.

У своїй заяві Сійярто прокоментував так звану "погрозу підриву газопроводу "Дружба", яку начебто озвучив президент Володимир Зеленський. Сійярто сказав, що це ставить під загрозу не тільки постачання нафти до Угорщини, але й загрожує національному суверенітету.

"Загроза Зеленського підірвати нафтопровід "Дружба" не лише ставить під загрозу постачання нафти до Угорщини, а й загрожує національному суверенітету, тому будь-яка спроба зруйнувати його є зазіханням на незалежність та безпеку Угорщини", - заявив Сійярто.

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Вочевидь, абсурдна заява Сійярто ґрунтується на публікації The Washington Post. Там мовиться, що президент України Володимир Зеленський нібито пропонував окупувати російські села для отримання важелів впливу на Москву, а також підірвати нафтопровід "Дружба". У секретних документах також йдеться, що Зеленський нібито "висловлював гнів щодо Угорщини, а отже, міг висловлювати гіперболізовані, безглузді загрози".

Як Угорщина підіграє Росії

Угорщина систематично звинувачує Україну в нібито "порушенні прав національних меншин" на Закарпатті і намагається блокувати важливі ініціативи для співпраці Києва з Євросоюзом і НАТО. Будапешт закликає до діалогу з агресором Москвою на вигідних Росії умовах.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан регулярно виступає з вигідними Росії заявами, а в листопаді минулого року потрапив у скандал, коли з'явився на матчі національної збірної Угорщини з футболу в шарфі з українським Закарпаттям.

У лютому поточного року Орбан закликав до негайного припинення вогню в Україні і переходу до переговорного процесу. Угорщину в даній ситуації він назвав "голубом миру". Україні такий сценарій вкрай не вигідний, оскільки Росія в такій ситуації отримає заморожену війну і час на перегрупування і новий напад на країну.

Голова апарату прем'єра Угорщини Гергелі Гуляш раніше сказав, що у країні не будуть заарештовувати диктатора РФ Володимира Путіна. Мовляв, у Будапешті не бачать для цього "правових підстав".

Дивіться відео про те, як Орбан змінив вектор риторики щодо війни РФ проти України:

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