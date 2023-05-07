"Активно готуємося": Зеленський анонсував потужну допомогу для відновлення миру в Україні

Зеленський розповів, що зараз дуже детально з партнерами опрацьовуються нові кроки в допомозі Україні, які очікуються найближчим часом.

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Зеленський анонсував потужну допомогу для захисту неба / Колаж: Главред, фото: Instagram В. Зеленський, 14 ОМБр Романа Великого

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна цими днями активно готується до нових заходів у травні та червні. Держава має зробити цей час не менш плідним як у постачанні зброї для українських захисників, так і в рішеннях для України, у переговорах з нашими партнерами. Про це глава держави сказав під час свого вечірнього відеозвернення.

"Підготували важливу для нашого суспільства законодавчу ініціативу. Триває підготовка санкційних рішень проти агресора. Чекаємо на міжнародні зустрічі різного рівня у Києві. Говоримо з партнерами про зброю, яка допоможе нам зробити більше заради відновлення миру", - сказав президент.

За його словами, що цього тижня різні партнери відзначились у допомозі Україні та українцям.

відео дня

"Від Сполучених Штатів до Нової Зеландії, від Нідерландів і Бельгії до Хорватії. Країни Північної Європи – Норвегія, Данія, Швеція, Фінляндія, Ісландія. Я дякую за кожне рішення партнерів на підтримку України!", - підкреслив глава держави.

Зеленський розповів, що зараз дуже детально опрацьовуються з іншими партнерами нові кроки в допомозі Україні, які очікуються найближчим часом. Йдеться про те, що потрібно для української сили на передовій, захисту нашого неба, правосуддя проти терористів і швидшого відновлення миру для всієї української землі.

Український гарант заявив, що про ті рішення, про які можна буде говорити публічно, він обовʼязково повідомить суспільство.

Військова допомога Україні

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, щощ Україна готується до проведення контрнаступальної військової операції, тому ЗСУ потребують достатньої кількості артилерійських систем, бронетехніки, далекобійної зброї та авіації. Він підкреслив, що жодних табу і обмежень, які можуть зробити вразливими українську державу для атак окупантів Росії, бути не повинно.

Раніше Головнокомандувач ЗС США в Європі генерал Крістофер Каволі заявив, що Україна отримала вже понад 98% бронетехніки, яку обіцяли передати США. Каволі також акцентував увагу на тому, що Америка передасть українським військовим все обіцяне озброєння, яке необхідне для контрнаступу.

Помічниця глави Пентагону Селеста Валландер заявила, сучасні винищувачі вже включили до списку потреб України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про прогрес у переговорах з союзниками щодо поставки в Україну винищувачів F-16. Кілька країн вже висловили готовність почати підготовку українських пілотів. При цьому вирішальне слово в питанні надання Україні F-16 буде за США.

Дивіться відео Главреда про фейки, які розганяє РФ про військову допомогу Україні:

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