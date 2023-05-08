Зеленський анонсував серйозні кроки України після доповіді Буданова

За словами президента, були доповіді про підготовку українських підрозділів і з постачання боєприпасів.

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Володимир Зеленський / Колаж Главред, фото Senior Airman Solomon Cook, ОП

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 8 травня, провів засідання Ставки верховного Головнокомандувача.

Увечері Зеленський заявив, що після доповіді начальника розвідки і на підставі інформації, яку він отримав, Україна робитиме певні кроки.

Глава держави зазначив, що під час сьогоднішнього засідання Ставки він вислухав інформацію від головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та командувачів оперативними напрямками.

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"До речі, доповіді Буданова (начальника ГУР Кирила Буданова - ред.) і Литвиненка (начальника Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка - ред.) були особливо ґрунтовними, дуже актуальними, і на їх основі ми будемо робити певні кроки - кроки, які зміцнять наш захист", - зазначив президент.

Також він додав, що були доповіді про підготовку українських підрозділів і з постачання боєприпасів.

Зеленський / president.gov.ua

Удари окупантів РФ по Україні

Нагадаємо, вночі, 8 травня, в Києві гриміли потужні вибухи. Російські окупанти атакували столицю України дронами. Сили ППО знищили 35 з 35 іранських "шахедів". Водночас ворог завдав ракетного удару по Південному регіону України.

Раніше, вночі 1 травня по всій Україні була оголошена повітряна тривога через ракетний удар російських окупантів. Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що працювали сили української ППО.

У Київській ГВА також підтвердили роботу сил ППО. В цілому було випущено 18 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555.

Силами та засобами протиповітряної оборони Збройних Сил України знищено 15.

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