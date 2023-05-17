"Спасибі Путіну і Зеленському": зернову угоду продовжили з новою умовою - Ердоган

При цьому Ердоган висловив подяку президенту-диктатору РФ Володимиру Путіну з нової "зернової угоди".

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Зернова угода / Колаж Главред, фото t.me/RTErdogan, pixabay

Україна, Туреччина, ООН і Росія домовилися про продовження "зернової угоди".

Як заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган в Telegram, експорт українського зерна по Чорному морю буде відбуватися ще як мінімум два місяці.

"Завдяки зусиллям нашої країни, підтримці наших російських друзів і внеску наших українських друзів, було прийнято рішення про продовження угоди про Чорноморський зерновий коридор ще на 2 місяці", - зазначив глава турецької держави.

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Ердоган додав, що його країна продовжить зусилля з виконання всіх положень "зернової угоди", виконуючи всі її умови.

При цьому Ердоган висловив подяку президенту-диктатору РФ Володимиру Путіну. Також подякував президенту України Володимиру Зеленському та генсеку ООН Антоніо Гутеррішу у зв'язку з продовженням зернової угоди.

Що заявили в Україні

Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков підтвердив, що "зернову угоду" продовжили до 18 липня.

"Світ продовжить отримувати українську продукцію завдяки зусиллям наших партнерів по угоді - Туреччини та ООН. Ми вдячні партнерам за непохитну і цілеспрямовану позицію в тому, що угода повинна працювати надалі і на умовах, які підписали всі сторони", - написав міністр.

За його словами, Україна вітає продовження угоди, але підкреслює, що вона повинна працювати ефективно. Для цього необхідно усунути проблеми, які вже кілька місяців створює Росія шляхом саботування інспекцій і реєстрації нового флоту.

Варто зауважити, що останній раз "зернову угоду" продовжували до 18 травня. Але Росія вже на початку місяця почала блокувати вивезення зерна з України морем, вона відмовлялася проводити інспекції суден.

При цьому Україна в рамках "зернової угоди" не веде прямих переговорів з Росією. Існує дві дзеркальні угоди, одну з яких між собою погоджують Україна, ООН і Туреччина, а другу - Росія, ООН і Туреччина.

Нові умови угоди

Ердоган повідомив, що турецькі судна в рамках експортної "зернової угоди" зможуть заходити в порти Миколаїв і Ольвія в Миколаївській області.

"Наші російські друзі заявили, що не будуть перешкоджати виходу турецьких кораблів в порти Миколаїв і Ольвія. Ми вдячні їм за це", - написав президент Туреччини.

Що відомо про зернову угоду

22 липня 2022 року Україна та Росія за посередництва Туреччини підписали окремі угоди з ООН про відновлення після початку повномасштабної війни експорту української аграрної продукції Чорним морем. Документами передбачено вивезення продукції з портів "Чорноморськ", "Одеса" і "Південний" і створення безпечних маршрутів.

17 листопада стало відомо про продовження "зернової ініціативи" ще на 120 днів. ООН і Туреччина залишилися гарантами реалізації цієї ініціативи.

13 березня в Росії заявили, що "зернову угоду" буде продовжено на 60 днів, замість 120, в Україні на це згоду не дали.

Дивіться відео про те, що чекає Путіна, якщо він порушить умови "зернової угоди":

Нагадаємо, Росія заявляла про свій вихід з "зернової угоди" нібито через "атаку України на кораблі Чорноморського флоту за допомогою безпілотників".

Після цього в міноборони Росії відзначили, що таке рішення було прийнято після того, як нібито " з'ясувалося, що дрони для атаки на Севастопольську бухту запускали з морської акваторії зони безпеки "зернового коридору" в Чорному морі".

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