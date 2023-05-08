Ракетні удари по Україні: у Зеленського прийняли рішення про посилення захисту від атак РФ

Під час Ставки заслухано доповіді про оперативну ситуацію на фронті та плани окупантів.

https://glavred.net/ukraine/raketnye-udary-po-ukraine-u-zelenskogo-prinyali-reshenie-ob-uslenii-zashchity-ot-atak-rf-10468627.html Посилання скопійоване

Володимир Зеленський провів засідання Ставки верхвоного головнокомандувача / Колаж скріншот YouTube, Арміяinform

Під головуванням президента України Володимира Зеленського у понеділок відбулося засідання Ставки верховного головнокомандувача.

"Учасники заслухали інформацію про наслідки недавніх повітряних атак з боку російських військ і про їх подолання, обговорили можливості посилення захисту населення та об'єктів цивільної та критичної інфраструктури", — повідомляє прес-служба Офісу президента.

Крім того, повідомляє прес-служба, заслухано доповіді про оперативну ситуацію на фронті та плани окупантів на найближчий час.

відео дня

Командувачі ОСУВ доповіли про хід бойових дій на ділянках фронту в рамках відповідальності оперативно-стратегічних угруповань військ:

"Хортиця";

"Таврія";

"Одеса";

"Північ".

Учасники засідання проаналізували стан забезпечення підрозділів Сил оборони України озброєнням і боєприпасами, а також підготовку і комплектування особовим складом і технікою бригад.

Окремо заслухано доповідь про постачання артилерійських боєприпасів і ракет всіх типів потреб українських військ в поточному році, йдеться в повідомленні.

Удари окупантів РФ по Україні

Нагадаємо, вночі, 8 травня, в Києві гриміли потужні вибухи. Російські окупанти атакували столицю України дронами. Сили ППО знищили 35 з 35 іранських "шахедів". Водночас ворог завдав ракетного удару по Південному регіону України.

Раніше, вночі 1 травня по всій Україні була оголошена повітряна тривога через ракетний удар російських окупантів. Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що працювали сили української ППО.

У Київській МВА також підтвердили роботу сил ППО. В цілому було випущено 18 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555.

Силами та засобами протиповітряної оборони Збройних Сил України знищено 15.

Раніше міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив про загиблих і поранених в Дніпрі, Умані та українці в результаті ворожого обстрілу у ніч на п'ятницю.

"Дніпро, Умань і Українка (Київська область). Житлові будинки знову вражені російськими ракетами", - написав він. За його словами, в Умані дві ракети пошкодили три багатоповерхівки.

Вранці в п'ятницю, 28 квітня, Збройні Сили України збили 21 з 23 ворожих крилатих ракет, а також 2 БПЛА, повідомив головнокомандувач збройними силами України Валерій Залужний.

Більше новин: