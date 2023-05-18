"Від кризи немає панацеї": Зеленський зустрівся зі спецпредставником Китаю Лі Хуеєм - Bloomberg

Українська сторона не підтвердила зустріч спецпредставника Китаю у справах Євразії Лі Хуея і Володимира Зеленського.

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ЗМІ пишуть про зустріч Володимира Зеленського та Лі Хуея / Колаж: Главред, фото: ОП, посольство Китаю в РФ

У середу, 17 травня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спецпредставником Китаю у справах Євразії Лі Хуеєм.

Згідно зі звітом, опублікованим у четвер Міністерством закордонних справ Китаю, Лі Хуей сказав українському лідеру: "Від кризи немає панацеї". Про це пише Bloomberg.

Припинення війни вимагатиме від усіх сторін "зміцнення довіри і створення умов для припинення вогню та мирних переговорів", додав він.

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Як пише видання, Лі Хуей сказав, що Китай допоможе Україні "в межах своїх можливостей". У повідомленні не уточнюється, що відповів Зеленський. Українська сторона не підтвердила їхню зустріч.

Раніше Україна підтвердила, що Лі Хуей зустрівся з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою в Києві у вівторок і середу, щоб обговорити двостороннє співробітництво і шляхи припинення російської агресії в Україні.

Кулеба сказав, що Україна не прийме пропозиції, які включають втрату території або заморожений конфлікт.

"Цей коментар, мабуть, був прямою відмовою від документа з викладенням позиції Китаю щодо припинення війни, опублікованого раніше цього року, в якому пропонувалося припинення вогню, яке заморозило б російські війська на території України", - зазначають журналісти.

Мирні ініціативи Китаю

Раніше повідомлялося, що Україну відвідає спеціальний представник Китаю у справах Євразії Лі Хуей з метою "сприяння мирним переговорам". Поїздка спецпредставника розпочалася 15 травня - він відвідає Україну, Польщу, Францію, Німеччину та країну-агресора Росію.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна на переговорах з Китаєм відстоюватиме свою формулу миру, яка заснована на повному відновленні суверенітету й територіальної цілісності держави в кордонах 1991 року. Київ має намір наполягати на тому, щоб українська формула стала базою для подальшого діалогу і вирішення питань щодо завершення війни.

Президент Володимир Зеленський 26 квітня провів телефонні переговори з главою КНР Сі Цзіньпіном. Керівники держав спілкувалися одну годину. Зеленський заявив, що розмова пройшла змістовно.

Пізніше Зеленський розповів, що Цзіньпін під час розмови відкинув можливість передачі зброї агресору РФ. Крім того, голова КНР, за словами українського гаранта, заявив про повагу суверенітету України. Лідери обговорили аспекти відновлення територіальної цілісності України в кордонах 1991 року.

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