Зеленський провів Ставку: Сирський розкрив, на яких напрямках відкинули окупантів

Сьогодні, 12 травня, президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки головнокомандувача.
"Почули доповідь генерала Сирського, чиї підрозділи надзусиллями зупинили ворога та навіть відкинули його назад на деяких напрямках. Доповідав і генерал Тарнавський щодо актуальної ситуації в ОСУВ "Таврія". ОСУВи "Одеса", "Північ" – також під контролем", — зазначив Зеленський у своєму Telegram-каналі.
На засіданні сформулювали першочергові потреби цих оперативно-стратегічних угруповань військ та ознайомилися з темпами комплектування технікою та боєприпасами нових бригад.
"Були важливі доповіді головкома Залужного, міністра Резнікова, Генштабу та міністра стратпрому Камишина. Звірили всі наші довготривалі контракти на постачання боєприпасів і ракет", — додав президент.
Нагадаємо, що Зеленський анонсував серйозні кроки України після доповіді Буданова. Після доповіді начальника розвідки і на підставі інформації, яку він отримав, Україна робитиме певні кроки.
Президент України анонсував потужну допомогу для відновлення миру в Україні. Україна цими днями активно готується до нових заходів у травні та червні. Держава має зробити цей час не менш плідним як у постачанні зброї для українських захисників.
У Зеленського прийняли рішення про посилення захисту від атак РФ. На одній із Ставок обговорили можливості посилення захисту населення та об'єктів цивільної та критичної інфраструктури.
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