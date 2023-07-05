Генерал Сирський спроектував, коли закінчиться війна Росії проти України

Як каже генерал Сирський, одна справа - розробляти якийсь план в тилу, а інша справа — бачити, як досягти успіху на місці в боях проти ворога.

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За словами Сирського, в плані наступу ЗСУ є тільки його бажання і бажання його підлеглих / колаж Главред, фото УНІАН і 17 ОТБр імені Костянтина Пестушка

Командувач Сухопутними військами ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що не знає, коли закінчиться війна Росії проти України. Про це він розповів в інтерв'ю телеканалу ABC News.

"Я не знаю", ‒ коротко він відповів на запитання американської журналістки Марти Раддатц.

Потім інтерв'юерка задала генералу Сирському таке питання: "Чи відчуваєте Ви тиск з боку західних союзників, щоб рухатися швидше (в контрнаступі — Главред)?".

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"У нас немає такого, щоб нас хтось підганяв", - сказав офіцер.

За словами Сирського, в цьому плані є тільки його бажання і бажання його підлеглих.

"Ми розуміємо, що сьогодні хочемо, наприклад, вийти на якийсь рубіж, але саме тому я постійно відвідую своїх підлеглих на передовій. Тому що одна справа-розробляти якийсь план в тилу, а інша справа — бачити, як досягти успіху на місці, коли ворог наполегливо чинить опір", — підсумував він.

Ситуація на фронті в Україні

Міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес заявив, що українські військові під час літнього контрнаступу вже звільнили близько 300 квадратних кілометрів територій України, які раніше контролювали російські окупанти. Це більше, ніж РФ окупувала під час "масштабного" зимового наступу російських загарбників.

Генштаб ЗСУ у вівторок, 27 червня, повідомив, що на Бахмутському напрямку російські окупанти спробували повернути раніше відбиті у них позиції, але не мали успіху. Крім цього, провалилися їхні наступи ще на двох напрямках. Вороги проводили наступальні дії в районі Мар'їнки (Мар'їнський напрямок) і в напрямку села Рівнопіль (Шахтарський напрямок), але успіху не мали на жодному з них.

Головний сержант 47 ОМБр Валерій Маркус ("Магура") розповів, що українські військові сильно просунулися на запорізькому напрямку. У вівторок, 27 червня, була доба штурмів, які пройшли досить успішно.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області в ніч на середу, 28 червня, прогриміла серія потужних вибухів. Попередньо відомо, що була низка "прильотів" по російських окупантах. Також після вибухів почав детонувати боєкомплект загарбників.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна прагне до звільнення захоплених військами країни-агресора Росії територій. Для повноформатної реалізації контрнаступальної операції ВСУ потрібен час. Захід повинен прискорити постачання зброї.

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