Ціла серія вибухів: у Мелітополі потужно "прилетіло" по окупантах

В окупованому місті сталися понад п’ять потужних вибухів за ніч. Російські загарбники одразу відправили "КамАЗи" та "Урали" на місця "прильотів".

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У Мелітополі прогриміла серія вибухів/ колаж: Главред, фото: pixabay, Telegram Федоров

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області в ніч на середу, 28 червня, пролунала серія потужних вибухів. Попередньо відомо, що була низка "прильотів" по російських окупантах. Також після вибухів почав детонувати боєкомплект загарбників.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали. Зазначається, що окупанти вмикали сирену, після цього лунали звуки вибухів.

Місцеві жителі чули цілу серію вибухів. При цьому російські загарбники намагалися щось збити зі свого ПВО, але, очевидно, безрезультатно.

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На місце "прильотів" одразу ж вирушили "КамАЗи" та "Урали" окупантів.

Також вночі було гучно у селі Терпіння і селищі Михайлівка неподалік від Мелітополя.

Мер Мелітополя Іван Федоров згодом підтвердив вибухи у місті. Він зазначив, що відбулося понад п’ять вибухів.

"Окупанти Мелітополя почали відзначати День Конституції України ще з ночі. Після опівночі у поки що окупованому місті пролунало більше п’яти вибухів. Повідомляють про гучну ніч і мешканці Токмака та Михайлівки. Уточнюємо подробиці", – написав Федоров у Telegram.

У Мелітополі прогриміла серія вибухів/ Telegram Федоров

Вибухи на окупованих територіях України

Нагадаємо, у ніч на 22 червня в районі окупованого Бердянська стався потужний вибух. Він був такої сили, що його чули за 50 км. За даними місцевих жителів, у повітря злетіла база відпочинку "Троянда", де жили російські окупанти.

У ніч на 23 червня у захопленому країною-агресоркою Росією Маріуполі Донецької області були знищені четверо офіцерів російської окупаційної армії. Ворожі офіцери були ліквідовані в районі Маріупольського порту. Судячи з опублікованих знімків, офіцери окупаційної армії РФ могли бути знищені в результаті удару по одному з приватних будинків.

Також 23 червня в окупованому Генічеську в Херсонській області прогриміли потужні вибухи. Виявилося, що в повітря "злетіла" база російських окупантів. Відомо, що ЗСУ вдарили прямо по базі Росгвардії. Командувач Повітряних сил Микола Олещук назвав це українською відповіддю на ракетний терор РФ.

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