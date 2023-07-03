УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Справедливе рішення" : у ТЦК відреагували на скандал зі своїм співробітником

Ангеліна Підвисоцька
3 липня 2023, 17:51 оновлено 3 липня, 17:56
720
Співробітник ТЦК в Хмельницькій області увірвався в будинок місцевого жителя і погрожував зламати йому ногу.
скандал зі співробітниками ТЦК
Співробітники ТЦК в Хмельницькій області погрожували зламати чоловікові ногу / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

У Хмельницькій області співробітники місцевого ТЦК увірвалися прямо в приватний будинок місцевого жителя міста Деражня Хмельницької області. При цьому військові не хотіли виходити з дому і навіть пригрозили тим, що зламають чоловікові ногу. Відео вже поширилося в Мережі і на нього відреагували в Хмельницький обласний ТЦК та СП.

"Мережею Інтернет поширюється інформація про можливі протиправні дії з боку одного з військовослужбовців відділу Хмельницького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки! Командування Хмельницького ОТЦК і СП суворо засуджує будь-якого роду фізичне насильство", - йдеться в повідомленні.

Там заявили, що за цим фактом вже почали проводити службову перевірку, щоб ухвалити "справедливе рішення".

Нагадаємо, співробітник ТЦК не тільки погрожував зламати ногу, але і забороняв знімати все на телефон, стверджуючи, що в період воєнного стану у людини нібито "обмежуються права".

"На телефон знімати не можна. Я - майор поліції. Я тобі покажу своє посвідчення. Я тобі зараз ногу зламаю, виходь у двір. Ти сам собі її зламаєш, і голову теж, сперечаємося? Коли будеш тікати від нас. Ми не вривалися до тебе, я нормально увійшов в будинок", – говорив співробітник ТЦК.

Дивіться скандальне відео зі співробітниками ТЦК в Хмельницькій області:

Мобілізація в Україні

Президент Володимир Зеленський 25 лютого підписав указ Про загальну військову мобілізацію на території України у зв'язку з повномасштабним військовим вторгненням країни-агресора Російської Федерації. Призивають до лав Збройних сил України чоловіків від 18 до 60 років. В першу чергу тих, у кого є бойовий досвід.

Мобілізацію в Україні продовжили до 21 листопада. За документ, який вніс до Ради президент Зеленський, проголосували 288 нардепів.

8 листопада президент Володимир Зеленський вніс до Ради два проекти затвердження указу глави держави про продовження воєнного стану та мобілізацію в Україні на 90 днів. Пізніше воєнний стан та мобілізацію в Україні продовжили фактично до кінця зими.

7 лютого Верховна Рада підтримала укази президента Володимира Зеленського про продовження дії режиму воєнного стану і загальної військової мобілізації в Україні на 90 днів. На підтримку законопроекту про воєнний стан проголосувало 348 нардепів. У травні Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію ще на 3 місяці.

Інші новини:

мобілізація війна в Україні повестка Хмельницька область вторгнення Росії
Реклама

Головне за день

У Білорусі будують табори ПВК Вагнера: експерт назвав загрозу для Києва

У Білорусі будують табори ПВК Вагнера: експерт назвав загрозу для Києва

19:32 Світ
"Справедливе рішення" : у ТЦК відреагували на скандал зі своїм співробітником

"Справедливе рішення" : у ТЦК відреагували на скандал зі своїм співробітником

17:51 Україна
Танки для контрнаступу: ФРН і Данія передають Україні десятки Leopard 1A5

Танки для контрнаступу: ФРН і Данія передають Україні десятки Leopard 1A5

17:39 Світ
Всі головні новини

Останні новини

19:32

У Білорусі будують табори ПВК Вагнера: експерт назвав загрозу для Києва

19:30

"Аврора мультимаркет" відкрила всій 1000-й магазин. "Аврора з тобою всюди!" новости компании

19:20

А в Білорусі неминуче почнеться війнаПогляд

19:13

"Росіяни мене знайдуть і вб'ють": українці погрожують після скандалу в ТуреччиніВідео

18:34

Навіщо обприскувати помідори аспірином: простий секрет з дивовижним результатом

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

18:32

Її з'їдають банками: найсмачніша кабачкова ікра з таємним інгредієнтом

18:30

Поранений на окупованій РФ території: ГУР про стан "правої руки" Кадирова

17:51

"Справедливе рішення" : у ТЦК відреагували на скандал зі своїм співробітником

17:39

Танки для контрнаступу: ФРН і Данія передають Україні десятки Leopard 1A5Відео

Реклама
17:30

"Дуже швидко повернуться назад": які території відіб'ють ЗСУ - гороскоп для України

17:26

"Моя суперсила – розкривати артистів": тренер Голосу країни Клименко про шоу

17:01

Які цифри приносять удачу Левам з грошима, в кар'єрі і коханні

16:50

Як позбутися від піни при варінні варення: господині назвали секретний продукт

16:50

Що потрібно зробити 4 липня, щоб гроші весь рік липли до вас: прикмети і суворі заборони

16:48

У чому секрет молодості Дженніфер Лопес: лайфхак від 53-річної артистки

16:37

Ворог перекинув ракетоносії ближче до Києва: експерт про ймовірні цілі атак РФ

16:31

"Боже, його впізнати неможливо": з'явилися нові кадри схудлого Саакашвілі

16:28

В Україні кардинально зміняться правила платежів через термінал

16:27

Дівчина показала, як прибрати накип в чайнику за 15 хвилинВідео

16:16

Корпорацію Unilever внесли до списку спонсорів війни: які фірми заборонені

Реклама
15:54

"ЗСУ проникли на 1-2 км": Подоляк спрогнозував, коли обвалиться російський фронт

15:36

Мчить аномальна спека: синоптик попередив про потужну погоду в Україні

15:34

Величезний вибух, руйнування та жертви: всі подробиці російської атаки на СумиФото

15:31

Загроза підриву ЗАЕС: експерт спрогнозував, чи влаштує Путін ядерну катастрофу

15:20

Який ідеальний будинок підходить для вашого знаку зодіаку

14:55

Помер 20-річний онук зірки Голлівуду Роберта Де Ніро

14:44

На півдні ЗСУ "перемололи" три роти РФ разом з технікою і просунулися вперед

14:29

Віник в домі по фен-шуй: де можна і не можна його зберігати

14:18

"Поки Крим перебуває під окупацією": Зеленський назвав умову закінчення війниВідео

14:07

ЗСУ ліквідували російського полковника, який командував загоном Кадирова

13:55

Колишня дружина Віталія Кличка показала рідкісні фото в компанії красенів-синів

13:22

Мамі двох дітей до кінця життя заборонили відвідувати бари і школу: в чому причина

13:18

Медведєв погрожує ядерним апокаліпсисом, якщо Захід не здасть Україну: вигадав нові вимоги

12:39

В Україні скасували підвищення тарифів на воду

12:38

Чоловік може помити плиту за лічені секунди - він пояснив у чому хитрість

12:23

Мінвідновлення і комітет ВР: беремо політичну відповідальність за необхідну країні реформу 5655

12:07

Продюсер Полякової передбачив долю Винника: "Він не в собі, в іншій реальності"

12:02

Таро-прогноз на повню 3 липня 2023: чого чекати кожному знаку зодіакуВідео

11:59

У Москві затримали військового, який викрикував "Слава Україні"

11:47

У Сумах дрон РФ влетів у будинок: частина багатоповерхівки зруйнована, є загиблі

Реклама
11:38

Солодке дитинство в СРСР: культові радянські солодощі, які обожнювали діти

11:28

Надзвичайно складна оптична ілюзія: потрібно знайти горобця на картинці

10:59

ЄС хоче дозволити російському банку користуватись системою SWIFT - FT

10:48

"Підрив ЗАЕС – постріл Росії собі в ногу": Кочетков описав наслідки для України і РФ

10:35

Гороскоп Таро на липень 2023: Овнам - удача, Тельцям - розчарування, Близнюкам - радістьВідео

10:30

Немислима користь за копійки: що можна зробити з пляшок для городу

09:59

"Путін дуже хоче зберегти обличчя": Росія може підірвати Запорізьку АЕС – Times

09:26

Оптична ілюзія зводить з розуму Інтернет: люди не можуть знайти приховану тварину

09:23

ЗСУ ведуть успішний контрнаступ: у Міноборони розкрили деталі

09:00

До осені Росія почне тікати з півдня, ЗАЕС хочуть підірвати, щоб затримати ЗСУ - КочетковЕксклюзив

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Синоптик
Магнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода весна
Війна з Росією
Деокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброя
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти