"Справедливе рішення" : у ТЦК відреагували на скандал зі своїм співробітником

Співробітник ТЦК в Хмельницькій області увірвався в будинок місцевого жителя і погрожував зламати йому ногу.

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Співробітники ТЦК в Хмельницькій області погрожували зламати чоловікові ногу / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

У Хмельницькій області співробітники місцевого ТЦК увірвалися прямо в приватний будинок місцевого жителя міста Деражня Хмельницької області. При цьому військові не хотіли виходити з дому і навіть пригрозили тим, що зламають чоловікові ногу. Відео вже поширилося в Мережі і на нього відреагували в Хмельницький обласний ТЦК та СП.

"Мережею Інтернет поширюється інформація про можливі протиправні дії з боку одного з військовослужбовців відділу Хмельницького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки! Командування Хмельницького ОТЦК і СП суворо засуджує будь-якого роду фізичне насильство", - йдеться в повідомленні.

Там заявили, що за цим фактом вже почали проводити службову перевірку, щоб ухвалити "справедливе рішення".

Нагадаємо, співробітник ТЦК не тільки погрожував зламати ногу, але і забороняв знімати все на телефон, стверджуючи, що в період воєнного стану у людини нібито "обмежуються права".

"На телефон знімати не можна. Я - майор поліції. Я тобі покажу своє посвідчення. Я тобі зараз ногу зламаю, виходь у двір. Ти сам собі її зламаєш, і голову теж, сперечаємося? Коли будеш тікати від нас. Ми не вривалися до тебе, я нормально увійшов в будинок", – говорив співробітник ТЦК.

Дивіться скандальне відео зі співробітниками ТЦК в Хмельницькій області:

Мобілізація в Україні

Президент Володимир Зеленський 25 лютого підписав указ Про загальну військову мобілізацію на території України у зв'язку з повномасштабним військовим вторгненням країни-агресора Російської Федерації. Призивають до лав Збройних сил України чоловіків від 18 до 60 років. В першу чергу тих, у кого є бойовий досвід.

Мобілізацію в Україні продовжили до 21 листопада. За документ, який вніс до Ради президент Зеленський, проголосували 288 нардепів.

8 листопада президент Володимир Зеленський вніс до Ради два проекти затвердження указу глави держави про продовження воєнного стану та мобілізацію в Україні на 90 днів. Пізніше воєнний стан та мобілізацію в Україні продовжили фактично до кінця зими.

7 лютого Верховна Рада підтримала укази президента Володимира Зеленського про продовження дії режиму воєнного стану і загальної військової мобілізації в Україні на 90 днів. На підтримку законопроекту про воєнний стан проголосувало 348 нардепів. У травні Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію ще на 3 місяці.

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