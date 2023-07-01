Зеленський - про контрнаступ ЗСУ: Україні потрібен час і більше зброї

Для України головне - звільнити окуповані території і зберегти свій народ, сказав президент Володимир Зеленський в інтерв'ю іспанським журналістам.

https://glavred.net/politics/zelenskiy-o-kontrnastuplenii-vsu-ukraine-nuzhno-vremya-i-bolshe-oruzhiya-10482283.html Посилання скопійоване

Армія України щодня наступає і рухається до досягнення мети - Зеленський / Колаж: Главред, фото: 28-а ОМБр імені лицарів Зимового походу, скріншот з відео

Україна прагне до звільнення захоплених військами країни-агресора Росії територій, але зберегти свій народ. Для повноформатної реалізації контрнаступальної операції ЗСУ потрібен час. Захід повинен прискорити постачання зброї. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

В інтерв'ю elmundo.es він розповів про те, що Україна прагне звільнити свої території і зберегти народ. Щоб повністю реалізувати контрнаступ, потрібен час.

"Кожен пройдений кілометр коштує життя. Для нас найбажаніший результат – звільнити свою територію, але зберегти свій народ. Якщо поля заміновані, ми не можемо відправити наших солдатів помирати. У реальному житті, на жаль, ціна дуже висока, а життя наших військових безцінне. Люди - не ресурс, як для Росії, а найбільший наш скарб... Найголовніше, щоб у людей була мотивація, і ми рухалися до перемоги... Нам просто потрібен час, хоча іноді його теж немає з нами. У нас були проливні дощі, які уповільнили прогрес. Партнери постачали зброю повільніше, ніж очікувалося, і для нас важливо мати всю зброю перед початком. Ця осінь у нас вже була. Довелося зупинити наступ, бо артилерія прибула надто пізно. Головний двигун - наші військові, і вони щодня наступають", - зазначив гарант.

відео дня

За словами глави держави, для України найголовніше – це люди.

"Якщо мені скажуть, що буде два місяці, і помруть тисячі людей, або якщо буде три місяці, і помре менше людей. Звичайно, я оберу другий. Я б навіть сказав, що це було чотири-п'ять місяців і без втрат. Між часом і людьми найголовніше - це люди", - підкреслив Володимир Зеленський.

Контрнаступ ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний раніше заявив, що армія перехопила у російських окупантів ініціативу на полі бою. Йде просування вперед. Противник замінував місцевість, чинить серйозний опір і несе великі втрати.

Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що в України всі шанси на перемогу у війні з агресором Росією. На думку чиновника, контрнаступ тільки почався. Ключові події на фронті відбудуться найближчими тижнями або місяцями.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов сказав, що Україна має намір вийти на кордони 1991 го до кінця 2023 року. Буде докладатися максимум зусиль для реалізації завдання.

Інші новини: