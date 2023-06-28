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"Була доба штурмів": ЗСУ сильно просунулися на Запорізькому напрямку – Маркус

Альона Вороніна
28 червня 2023, 10:57 оновлено 28 червня, 11:01
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Головний сержант розповів, що українським військовим під час наступу довелося ночувати буквально на тілах ворога у вузькій траншеї. Наступ продовжується.

Валерий Маркус, украинские военные
ЗСУ сильно просунулися на Запорізькому напрямку, повідомив Маркус/ колаж: Главред, фото: скрін, 36 ОМБР імені контр-адмірала Михайла Бєлінського

Українські військові сильно просунулися на Запорізькому напрямку. У вівторок, 27 червня, була доба штурмів, яка пройшла досить успішно.

Про це розповів головний сержант 47 ОМБр Валерій Маркус ("Магура") у відео, опублікованому в Telegram, не вдаючись у деталі і не називаючи основних місць просування військових ЗСУ.

відео дня

"У нас вчора (27 червня – ред.) була доба штурмів. Ми посунулися дуже далеко, дуже глибоко. Пішки, тому дуже втомилися. Зараз відео я знімаю з окопів російських окупантів. Тут купа їхніх трупів. Ми зараз з боями будемо просуватися далі вглиб. Очевидно, що це буде нешвидко, тому що оборона у них тут щільна, дуже якісно вибудувана. Усі негативні нюанси є ознакою того, що ми успішно робимо свою роботу", – розповів Маркус.

Також він зазначив, що українським бійцям довелося ночувати буквально на тілах російських окупантів, адже захисники України залишилися на ніч на захопленій позиції загарбників, з якої тепер будуть просуватися далі.

"Крайня позиція, яку ми вчора взяли, там була дуже маленька траншейка, але ми змушені були всю ніч провести там, обороняючи її, щоб зараз просуватися далі… Ми були змушені залишитися на цій позиції на всю ніч. Траншейка вузенька і вся усипана тілами окупантів. Ми намагалися якось спати по черзі, щоб відпочити. І власне ми в буквальному сенсі спали на трупах. Такого досвіду я ще не мав, чесно кажучи", – зазначив головний сержант.

Маркус повідомив, що українські воїни будуть просувати далі і спробують захопити ворогів на наступних позиціях зненацька.

В ЗСУ были сутки штурмов на Запорожском направлении
У ЗСУ була доба штурмів на Запорізькому напрямку/ скрін

Дивіться відео з розповіддю Маркуса про ситуацію на Запорізькому напрямку:

Ситуація на фронті в Україні

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що українські військові під час літнього контрнаступу уже звільнили близько 300 квадратних кілометрів територій України, які раніше контролювали російські окупанти. Це більше, ніж РФ окупувала під час "масштабного" зимового наступу російських загарбників.

Генштаб ЗСУ у вівторок, 27 червня, повідомив, що на Бахмутському напрямку російські окупанти спробували повернути раніше відбиті у них позиції, але не досягли успіху. Крім цього, провалилися їхні наступи ще на двох напрямках. Вороги проводили наступальні дії в районі Мар'їнки (Мар'їнський напрямок) і в напрямку села Рівнопіль (Шахтарський напрямок), але успіху не мали на жодному з них.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області в ніч на середу, 28 червня, пролунала серія потужних вибухів. Попередньо відомо, що була низка "прильотів" по російських окупантах. Також після вибухів почав детонувати боєкомплект загарбників.

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