РФ кинула на схід понад 180 тисяч окупантів - Череватий

Лише на Бахмутському напрямку РФ сконцентрувала близько 50 тисяч російських окупантів.

https://glavred.net/ukraine/rf-kinula-na-shid-ponad-180-tisyach-okupantiv-cherevatiy-10482850.html Посилання скопійоване

Російські окупанти кинули на схід 180 тисяч окупантів / Колаж: Главред, фото: 59 ОМПБр Якова Гандзюка, 14 ОМБр Романа Великого

Російські окупанти намагаються завадити українському контрнаступу та зберегти контроль над незаконно захопленими українськими територіями. Вони кинули на схід близько 180 тисяч окупантів. Про це в ефірі телемарафону заявив спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

Лише на Лимано-Куп'янському напрямку ворог зосередив понад 120 тисяч своїх окупантів.

"По всій зоні (відповідальності - Главред) понад 180 тисяч солдатів Росії ... На Бахмутському - десь у районі 50 тисяч", - сказав Череватий.

відео дня

Серед них є повітрянодесантні війська, механізовані підрозділи, підрозділи "бойового армійського резерву", територіальні війська та штурмові роти "Шторм Z".

Окупанти намагаються наступати на Лимано-Куп'янському напрямку. За добу ворог здійснив 595 артилерійських ударів. Ворог 8 разів намагався штурмувати позиції українських військових та здійснив 16 авіанальотів.

Натомість ЗСУ дають ворогу відсіч. За добу українські військові ліквідували 57 окупантів та "затрьохсотили" 78 росіян.

Також були знищені: