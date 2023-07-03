РФ кинула на схід понад 180 тисяч окупантів - Череватий

Російські окупанти намагаються завадити українському контрнаступу та зберегти контроль над незаконно захопленими українськими територіями. Вони кинули на схід близько 180 тисяч окупантів. Про це в ефірі телемарафону заявив спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.
Лише на Лимано-Куп'янському напрямку ворог зосередив понад 120 тисяч своїх окупантів.
"По всій зоні (відповідальності - Главред) понад 180 тисяч солдатів Росії ... На Бахмутському - десь у районі 50 тисяч", - сказав Череватий.
Серед них є повітрянодесантні війська, механізовані підрозділи, підрозділи "бойового армійського резерву", територіальні війська та штурмові роти "Шторм Z".
Окупанти намагаються наступати на Лимано-Куп'янському напрямку. За добу ворог здійснив 595 артилерійських ударів. Ворог 8 разів намагався штурмувати позиції українських військових та здійснив 16 авіанальотів.
Натомість ЗСУ дають ворогу відсіч. За добу українські військові ліквідували 57 окупантів та "затрьохсотили" 78 росіян.
Також були знищені:
- 1 танк Т-72;
- 2 БМП;
- БТР 80;
- гаубиця Д-30;
- польовий склад з боєприпасами.