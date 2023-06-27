Російські окупанти зазнали серії провалів: у Генштабі ЗСУ розповіли про бої

Українські офіцери наголошують-противник продовжив 27 червня зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар'їнському напрямках.

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ВСУ / Колаж: Главред, фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців, 36-та ОМБП імені контр-адмірала Михайла Бєлінського

На Бахмутському напрямку російські окупанти спробували повернути раніше відбиті у них позиції, але не досягли успіху. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні у вівторок, 27 червня 2023 року. крім того, провалилися їхні сьогоднішні наступи ще на двох напрямках.

"На Бахмутському напрямку противник зробив безуспішні спроби відновити втрачене становище в напрямку на південний схід від Іванівського", - йдеться в повідомленні.

Крім того, українські офіцери зазначають ‒ противник продовжив 27 червня зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар'їнському напрямках - там протягом доби відбулося понад 10 бойових зіткнень.

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Також вороги проводили наступальні дії в районі Мар'їнки (Мар'їнський напрямок) і в напрямку села Рівнопіль (Шахтарський напрямок), але успіху не мали на жодному з них.

Просування ЗСУ на Донбасі

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ВСУ звільнили село Нескучне на Донеччині. Над населеним пунктом вже розвивається український прапор.

Село звільнили бійці з 7-го окремого батальйону "Арей" 129-ї бригади ТрО, 3-го окремого батальйону "Волинь" та інших підрозділів.

Крім того, українські військові звільнили село Благодатне на Донеччині. В ході операції бійці ЗСУ взяли окупантів в оточення. Про це заявив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.

Як уточнили в Інституті вивчення війни, Збройні сили України успішно атакували позиції росіян під Авдіївкою, а також просунулися на запорізькому та Донецькому напрямках.

Українські сили досягли незначних успіхів поблизу Авдіївки, оскільки російські війська продовжували обмежені наземні атаки на лінії Авдіївка-Донецьк станом на 11 червня. Геолокаційні кадри показують, що українські війська здійснили незначне просування на південь від Невельського (13 км на північний захід від Авдіївки).

12 червня ВСУ звільнили від російських окупантів населений пункт Сторожове у Великоновосілківському районі Донецької області.

26 червня повідомлялося про те, що бійці ЗСУ відбили у окупантів і повернули під свій контроль село Рівнопіль, що в Донецькій області.

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