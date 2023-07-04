УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Війна в Україні затягнеться на декілька років - Арестович

Ангеліна Підвисоцька
4 липня 2023, 00:28 оновлено 4 липня, 00:33
174
Колишній радник Офісу президента заявив, що українські військові не зможуть звільнити всі захоплені території одним контрнаступом.
ВСУ, Алексей Арестович
Війна в Україні затягнеться на декілька років / Колаж: Главред, фото: 59 ОМПБр Якова Гандзюка, скріншот з відео

Війна в Україні не закінчиться цим контрнаступом ЗСУ. Бойові дії можуть розтягнутися на декілька років. Про це заявив колишній радник Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю Дмитру Гордону.

Він переконаний, що українським військовим доведеться провести 2-3 контрнаступи, щоб звільнити всі захоплені території.

"Коли ми закінчимо цей контрнаступ, він не закінчить війну. Його не вистачить на закінчення війни. Навіть за найбільш сприятливого варіанту – ми звільнили все від Херсона до Бердянська, вийшли на межі Криму – залишається захоплений Донбас, окупований Крим. Нам знадобиться другий контрнаступ, третій контрнаступ, можливо, на добивання. Тепер виникає питання, а чи дадуть нам (зброю) на другий-третій контрнаступ, що дадуть і коли", – сказав Арестович.

відео дня

Арестович переконаний, що в ході одного контрнаступу просто нереально звільнити одразу всі території. Швидкість розвитку подій на фронті буде залежати від поставок озброєння. Він також припустив, що війна може затягнутись на пару років.

"На три роки – навряд чи. На два може", – сказав Арестович.

Хто такий Олексій Арестович

Олексій Миколайович Арестович (нар. 3 серпня 1975, Дедоплісцкаро, Кахетія, Грузинська РСР, СРСР) — український блогер, актор, розвідник, політичний і військовий оглядач, колумніст білорусько-польського походження, організатор психологічних семінарів і тренінгів та благодійного фонду для психологічної підтримки учасників АТО (2014—2017). Спікер ТКГ та радник з інформполітики голови української делегації в Мінській групі (2020—2022). Радник Офісу президента України (2020—2023), пише Вікіпедія.

Контрнаступ ЗСУ

В Інституті вивчення війни вранці 3 липня повідомили, що Збройні Сили України здійснили контрнаступні операції на шести ділянках фронту. На деяких з них домоглися успіхів.

Видання The Washington Post з посиланням на американського військового писало, що контрнаступ ЗСУ відбувається не дуже швидко з кількох причин. Зокрема, українським військовим заважають швидше рухатися вперед мінні поля, які встановила російська окупаційна армія.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна прагне до звільнення захоплених військами країни-агресора Росії територій. Для повноформатної реалізації контрнаступальної операції ЗСУ потрібен час. Захід повинен прискорити постачання зброї.

Інші новини:

війна в Україні вторгнення Росії Олексій Арестович контрнаступ ЗСУ
Реклама

Головне за день

Війна в Україні затягнеться на декілька років - Арестович

Війна в Україні затягнеться на декілька років - Арестович

00:28 Україна
"Все досягло точки кипіння": Кулеба озвучив жорстку позицію України через Саакашвілі

"Все досягло точки кипіння": Кулеба озвучив жорстку позицію України через Саакашвілі

23:29 Україна
Купа кімнат і вид на море: дружина глави Київміськбуду купила віллу за 19 млн євро

Купа кімнат і вид на море: дружина глави Київміськбуду купила віллу за 19 млн євро

23:27 Україна
Всі головні новини

Останні новини

02:00

Можна їсти губами: як варити яловичину, щоб вона була м'якою і ніжною

01:29

Гороскоп на липень 2023 року: на 4 знаки зодіаку чекає штиль і релакс в середині літаВідео

00:28

Війна в Україні затягнеться на декілька років - Арестович

03 липня, понеділок
23:29

"Все досягло точки кипіння": Кулеба озвучив жорстку позицію України через Саакашвілі

23:27

Купа кімнат і вид на море: дружина глави Київміськбуду купила віллу за 19 млн євро

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

22:35

"Одне вбивство і зло": зірка серіалу Свати різко наїхала на Володимира Зеленського

22:23

Ніколи не пізно: 42-річний Сергій Притула отримав диплом магістра

21:49

"Хочуть завдати ЗСУ максимальних втрат": у Бахмуті обстановка різко загострилася

21:46

Patriot ЗСУ збив авіацію РФ на Брянщині: у Мережі спливли несподівані деталі

Реклама
21:26

"Закрила і не давала рости": Лоліта раптово видала тираду про Пугачову

21:14

РФ вдарила дронами по будівлі СБУ у Сумах - ЗеленськийФотоВідео

21:01

Найскладніша головоломка: більшості людей потрібно 6 хвилин, щоб знайти всі трикутники

20:55

Окупантів обходять з флангів: ЗСУ знищують росіян і просуваються під Бахмутом

20:52

РФ кинула на схід понад 180 тисяч окупантів - Череватий

20:36

"Даю 48 годин": Зеленський жорстко відреагував на жахливий стан Саакашвілі

20:21

У Києві - мовний срач через російськомовного продавця: що сталося

20:21

Україну заллє дощами: які регіони будуть плавати весь день

19:56

Вибухи в Сумах: кількість загиблих різко збільшилася, постраждала дитинаФото

19:42

Санта Дімопулос гульнула на Дні народження у доньки російського олігарха

19:32

Ціни на бензин злетять ще більше: якою буде вартість палива в Україні

Реклама
19:32

У Білорусі будують табори ПВК Вагнера: експерт назвав загрозу для КиєваФото

19:30

"Аврора мультимаркет" відкрила всій 1000-й магазин. "Аврора з тобою всюди!" новости компании

19:20

А в Білорусі неминуче почнеться війнаПогляд

19:13

"Росіяни мене знайдуть і вб'ють": українці погрожують після скандалу в ТуреччиніВідео

18:34

Навіщо обприскувати помідори аспірином: простий секрет з дивовижним результатом

18:32

Її з'їдають банками: найсмачніша кабачкова ікра з таємним інгредієнтом - рецепт

18:30

Поранений на окупованій РФ території: ГУР про стан "правої руки" Кадирова

17:51

"Справедливе рішення" : у ТЦК відреагували на скандал зі своїм співробітником

17:39

Танки для контрнаступу: ФРН і Данія передають Україні десятки Leopard 1A5Відео

17:30

"Дуже швидко повернуться назад": які території відіб'ють ЗСУ - гороскоп для України

17:26

"Моя суперсила – розкривати артистів": тренер Голосу країни Клименко про шоу

17:01

Які цифри приносять удачу Левам з грошима, в кар'єрі і коханні

16:50

Як позбутися від піни при варінні варення: господині назвали секретний продукт

16:50

Що потрібно зробити 4 липня, щоб гроші весь рік липли до вас: прикмети і суворі заборони

16:48

У чому секрет молодості Дженніфер Лопес: лайфхак від 53-річної артистки

16:37

Ворог перекинув ракетоносії ближче до Києва: експерт про ймовірні цілі атак РФ

16:31

"Боже, його впізнати неможливо": з'явилися нові кадри схудлого Саакашвілі

16:28

В Україні кардинально зміняться правила платежів через термінал

16:27

Дівчина показала, як прибрати накип в чайнику за 15 хвилинВідео

16:16

Корпорацію Unilever внесли до списку спонсорів війни: які фірми заборонені

Реклама
15:54

"ЗСУ проникли на 1-2 км": Подоляк спрогнозував, коли обвалиться російський фронт

15:36

Мчить аномальна спека: синоптик попередив про потужну погоду в Україні

15:34

Величезний вибух, руйнування та жертви: всі подробиці російської атаки на СумиФото

15:31

Загроза підриву ЗАЕС: експерт спрогнозував, чи влаштує Путін ядерну катастрофу

15:20

Який ідеальний будинок підходить для вашого знаку зодіаку

14:55

Помер 20-річний онук зірки Голлівуду Роберта Де Ніро

14:44

На півдні ЗСУ "перемололи" три роти РФ разом з технікою і просунулися вперед

14:29

Віник в домі по фен-шуй: де можна і не можна його зберігати

14:18

"Поки Крим перебуває під окупацією": Зеленський назвав умову закінчення війниВідео

14:07

ЗСУ ліквідували російського полковника, який командував загоном Кадирова

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижки
Персони
Володимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський
Війна з Росією
Розпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за Бахмут
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти