Війна в Україні затягнеться на декілька років - Арестович

Колишній радник Офісу президента заявив, що українські військові не зможуть звільнити всі захоплені території одним контрнаступом.

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Війна в Україні затягнеться на декілька років / Колаж: Главред, фото: 59 ОМПБр Якова Гандзюка, скріншот з відео

Війна в Україні не закінчиться цим контрнаступом ЗСУ. Бойові дії можуть розтягнутися на декілька років. Про це заявив колишній радник Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю Дмитру Гордону.

Він переконаний, що українським військовим доведеться провести 2-3 контрнаступи, щоб звільнити всі захоплені території.

"Коли ми закінчимо цей контрнаступ, він не закінчить війну. Його не вистачить на закінчення війни. Навіть за найбільш сприятливого варіанту – ми звільнили все від Херсона до Бердянська, вийшли на межі Криму – залишається захоплений Донбас, окупований Крим. Нам знадобиться другий контрнаступ, третій контрнаступ, можливо, на добивання. Тепер виникає питання, а чи дадуть нам (зброю) на другий-третій контрнаступ, що дадуть і коли", – сказав Арестович.

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Арестович переконаний, що в ході одного контрнаступу просто нереально звільнити одразу всі території. Швидкість розвитку подій на фронті буде залежати від поставок озброєння. Він також припустив, що війна може затягнутись на пару років.

"На три роки – навряд чи. На два може", – сказав Арестович.

Хто такий Олексій Арестович Олексій Миколайович Арестович (нар. 3 серпня 1975, Дедоплісцкаро, Кахетія, Грузинська РСР, СРСР) — український блогер, актор, розвідник, політичний і військовий оглядач, колумніст білорусько-польського походження, організатор психологічних семінарів і тренінгів та благодійного фонду для психологічної підтримки учасників АТО (2014—2017). Спікер ТКГ та радник з інформполітики голови української делегації в Мінській групі (2020—2022). Радник Офісу президента України (2020—2023), пише Вікіпедія.

Контрнаступ ЗСУ

В Інституті вивчення війни вранці 3 липня повідомили, що Збройні Сили України здійснили контрнаступні операції на шести ділянках фронту. На деяких з них домоглися успіхів.

Видання The Washington Post з посиланням на американського військового писало, що контрнаступ ЗСУ відбувається не дуже швидко з кількох причин. Зокрема, українським військовим заважають швидше рухатися вперед мінні поля, які встановила російська окупаційна армія.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна прагне до звільнення захоплених військами країни-агресора Росії територій. Для повноформатної реалізації контрнаступальної операції ЗСУ потрібен час. Захід повинен прискорити постачання зброї.

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