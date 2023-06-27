Більше, ніж РФ захопила за зиму: ЗСУ звільнили 300 кв. км територій за місяць – Воллес

Українські воїни продовжують стабільно просуватися вперед, здійснюючи великі наступальні операції на трьох головних напрямках на півдні та сході України.

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ЗСУ звільнили 300 кв. км під час контрнаступу влітку/ колаж: Главред, фото: 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу, Twitter Ministry of Defence

Українські військові під час літнього контрнаступу уже звільнили близько 300 квадратних кілометрів територій України, які раніше контролювали російські окупанти.

Це більше, ніж країна-агресорка Росія окупувала під час "масштабного" зимового наступу російських загарбників. Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, повідомляє Міноборони Британії у Twitter.

"У межах літньої кампанії з повернення незаконно окупованих територій Україна вже відвоювала приблизно 300 квадратних кілометрів. Це більше території, ніж Росія захопила за весь зимовий наступ", – зазначив Воллес.

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Він додав, що українські воїни продовжують впевнено просуватися на фронті.

"Вони продовжують поступовий, але стабільний тактичний прогрес, здійснюючи великі наступальні операції на трьох головних напрямках на півдні та сході України", – сказав Воллес.

Ситуація на фронті в Україні

Президент України Володимир Зеленський 26 червня відвідав передові позиції українських військових. Він заявив, що вчора на усіх напрямках у захисників України було просування вперед, і це щасливий день. Зеленський побував на передових позиціях ЗСУ в Донецькій та Запорізькій областях. Він вручив українським воїнам державні нагороди.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що у районі Бахмута "вагнерівців" немає, вони ганебно втекли. Сили оборони неподалік східної частини Бахмута продовжують чинити тиск на росіян та вибивати їх на флангах.

У той же час розвідка Великої Британії повідомила, що ЗСУ пробили оборону РФ і просунулися вперед під Донецьком. Українські десантно-штурмові війська трохи просунулися на схід від села Красногорівка, недалеко від Донецька, яке знаходиться на старій лінії контролю, повідомили в британській розвідці.

При цьому в ЗСУ заінтригували анонсом нових бойових успіхів. Бойова робота, яку зараз проводять українські військові на фронті, відбувається за планом і вже дає результати. Скоро на фронті будуть успіхи, які всіх порадують, заявила керівник Об’єднаного пресцентру сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

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