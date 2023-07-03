Вибухи в Сумах: кількість загиблих різко збільшилася, постраждала дитина

В результаті атаки ворожих дронів, в Сумах загинули щонайменше 2 людини.

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У Сумах прогриміли потужні вибухи / Колаж: Главред, фото: ДСНС, Сумська ОВА

Російські окупанти вранці 3 липня атакували Суми ударними дронами. Повідомлялося, що в результаті атаки загинула одна людина, проте кількість жертв збільшилася. Про це повідомили в Сумській ОВА.

Станом на 18:00 в Сумах загинули щонайменше 2 людини. Багато хто залишається у важкому стані. Відомо про 19 постраждалих.

"У закладах охорони здоров'я залишаються 4 постраждалих, з них 2 – важкі в реанімації, 2 – середнього ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні.

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Відомо, що серед постраждалих є 5-річна дитина.

Атака дронів у Сумах

Нагадаємо, близько 11:00 у Сумах прогриміли звуки вибухів. У Мережі повідомили, що над містом бачили ворожі дрони. Варто відзначити, що ці вибухи прогриміли ще до оголошення повітряної тривоги. Мер міста закликав людей не залишати укриття, поки не буде відбою тривоги.

Відомо, що практично у центрі Сум було 4 "прильоти" "Shahed 136". В результаті цього пошкоджено два багатоповерхових будинки та адміністративну будівлю.

Після вибухів у місті перекрили рух транспорту по вулиці Петропавлівська.

У Мережі були опубліковані фото з місця попадання одного з дронів. Shahed потрапив в 4-поверховий житловий будинок в сходові майданчики на 3-му і 4-му поверхах. На щастя, каркас будинку встояв, але квартири на 4-му поверсі, фактично, зруйновані.

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