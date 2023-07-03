УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Вибухи в Сумах: кількість загиблих різко збільшилася, постраждала дитина

Ангеліна Підвисоцька
3 липня 2023, 19:56 оновлено 3 липня, 20:13
188
В результаті атаки ворожих дронів, в Сумах загинули щонайменше 2 людини.
вибух у Сумах
У Сумах прогриміли потужні вибухи / Колаж: Главред, фото: ДСНС, Сумська ОВА

Російські окупанти вранці 3 липня атакували Суми ударними дронами. Повідомлялося, що в результаті атаки загинула одна людина, проте кількість жертв збільшилася. Про це повідомили в Сумській ОВА.

Станом на 18:00 в Сумах загинули щонайменше 2 людини. Багато хто залишається у важкому стані. Відомо про 19 постраждалих.

"У закладах охорони здоров'я залишаються 4 постраждалих, з них 2 – важкі в реанімації, 2 – середнього ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні.

відео дня

Відомо, що серед постраждалих є 5-річна дитина.

Атака дронів у Сумах

Нагадаємо, близько 11:00 у Сумах прогриміли звуки вибухів. У Мережі повідомили, що над містом бачили ворожі дрони. Варто відзначити, що ці вибухи прогриміли ще до оголошення повітряної тривоги. Мер міста закликав людей не залишати укриття, поки не буде відбою тривоги.

Відомо, що практично у центрі Сум було 4 "прильоти" "Shahed 136". В результаті цього пошкоджено два багатоповерхових будинки та адміністративну будівлю.

Після вибухів у місті перекрили рух транспорту по вулиці Петропавлівська.

  • Вибухи в Сумах: кількість загиблих різко збільшилася, постраждала дитина
  • Вибухи в Сумах: кількість загиблих різко збільшилася, постраждала дитина
  • Вибухи в Сумах: кількість загиблих різко збільшилася, постраждала дитина
  • Вибухи в Сумах: кількість загиблих різко збільшилася, постраждала дитина

У Мережі були опубліковані фото з місця попадання одного з дронів. Shahed потрапив в 4-поверховий житловий будинок в сходові майданчики на 3-му і 4-му поверхах. На щастя, каркас будинку встояв, але квартири на 4-му поверсі, фактично, зруйновані.

Інші новини:

війна в Україні Сумы дрони вторгнення Росії вибух
Реклама

Головне за день

РФ вдарила по будівлі СБУ у Сумах - Зеленський

РФ вдарила по будівлі СБУ у Сумах - Зеленський

21:14 Україна
Окупантів обходять з флангів: ЗСУ знищують росіян і просуваються під Бахмутом

Окупантів обходять з флангів: ЗСУ знищують росіян і просуваються під Бахмутом

20:55 Україна
РФ кинула на схід понад 180 тисяч окупантів - Череватий

РФ кинула на схід понад 180 тисяч окупантів - Череватий

20:52 Україна
Всі головні новини

Останні новини

21:14

РФ вдарила по будівлі СБУ у Сумах - Зеленський

21:01

Найскладніша головоломка: більшості людей потрібно 6 хвилин, щоб знайти всі трикутники

20:55

Окупантів обходять з флангів: ЗСУ знищують росіян і просуваються під Бахмутом

20:52

РФ кинула на схід понад 180 тисяч окупантів - Череватий

20:36

"Даю 48 годин": Зеленський жорстко відреагував на жахливий стан Саакашвілі

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

20:21

У Києві - мовний срач через російськомовного продавця: що сталося

20:21

Україну заллє дощами: які регіони будуть плавати весь день

19:56

Вибухи в Сумах: кількість загиблих різко збільшилася, постраждала дитинаФото

19:42

Санта Дімопулос гульнула на Дні народження у доньки російського олігарха

Реклама
19:32

Ціни на бензин злетять ще більше: якою буде вартість палива в Україні

19:32

У Білорусі будують табори ПВК Вагнера: експерт назвав загрозу для КиєваФото

19:30

"Аврора мультимаркет" відкрила всій 1000-й магазин. "Аврора з тобою всюди!" новости компании

19:20

А в Білорусі неминуче почнеться війнаПогляд

19:13

"Росіяни мене знайдуть і вб'ють": українці погрожують після скандалу в ТуреччиніВідео

18:34

Навіщо обприскувати помідори аспірином: простий секрет з дивовижним результатом

18:32

Її з'їдають банками: найсмачніша кабачкова ікра з таємним інгредієнтом - рецепт

18:30

Поранений на окупованій РФ території: ГУР про стан "правої руки" Кадирова

17:51

"Справедливе рішення" : у ТЦК відреагували на скандал зі своїм співробітником

17:39

Танки для контрнаступу: ФРН і Данія передають Україні десятки Leopard 1A5Відео

17:30

"Дуже швидко повернуться назад": які території відіб'ють ЗСУ - гороскоп для України

Реклама
17:26

"Моя суперсила – розкривати артистів": тренер Голосу країни Клименко про шоу

17:01

Які цифри приносять удачу Левам з грошима, в кар'єрі і коханні

16:50

Як позбутися від піни при варінні варення: господині назвали секретний продукт

16:50

Що потрібно зробити 4 липня, щоб гроші весь рік липли до вас: прикмети і суворі заборони

16:48

У чому секрет молодості Дженніфер Лопес: лайфхак від 53-річної артистки

16:37

Ворог перекинув ракетоносії ближче до Києва: експерт про ймовірні цілі атак РФ

16:31

"Боже, його впізнати неможливо": з'явилися нові кадри схудлого Саакашвілі

16:28

В Україні кардинально зміняться правила платежів через термінал

16:27

Дівчина показала, як прибрати накип в чайнику за 15 хвилинВідео

16:16

Корпорацію Unilever внесли до списку спонсорів війни: які фірми заборонені

15:54

"ЗСУ проникли на 1-2 км": Подоляк спрогнозував, коли обвалиться російський фронт

15:36

Мчить аномальна спека: синоптик попередив про потужну погоду в Україні

15:34

Величезний вибух, руйнування та жертви: всі подробиці російської атаки на СумиФото

15:31

Загроза підриву ЗАЕС: експерт спрогнозував, чи влаштує Путін ядерну катастрофу

15:20

Який ідеальний будинок підходить для вашого знаку зодіаку

14:55

Помер 20-річний онук зірки Голлівуду Роберта Де Ніро

14:44

На півдні ЗСУ "перемололи" три роти РФ разом з технікою і просунулися вперед

14:29

Віник в домі по фен-шуй: де можна і не можна його зберігати

14:18

"Поки Крим перебуває під окупацією": Зеленський назвав умову закінчення війниВідео

14:07

ЗСУ ліквідували російського полковника, який командував загоном Кадирова

Реклама
13:55

Колишня дружина Віталія Кличка показала рідкісні фото в компанії красенів-синів

13:22

Мамі двох дітей до кінця життя заборонили відвідувати бари і школу: в чому причина

13:18

Медведєв погрожує ядерним апокаліпсисом, якщо Захід не здасть Україну: вигадав нові вимоги

12:39

В Україні скасували підвищення тарифів на воду

12:38

Чоловік може помити плиту за лічені секунди - він пояснив у чому хитрість

12:23

Мінвідновлення і комітет ВР: беремо політичну відповідальність за необхідну країні реформу 5655

12:07

Продюсер Полякової передбачив долю Винника: "Він не в собі, в іншій реальності"

12:02

Таро-прогноз на повню 3 липня 2023: чого чекати кожному знаку зодіакуВідео

11:59

У Москві затримали військового, який викрикував "Слава Україні"

11:47

У Сумах дрон РФ влетів у будинок: частина багатоповерхівки зруйнована, є загиблі

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Синоптик
Магнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода весна
Війна з Росією
Деокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброя
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти