Їздити стане дорожче: Укрзалізниця підвищує вартість квитків, але не всіх

Через збитки УЗ змушена підвищувати ціни на пасажирські перевезення.

Коротко:

Укрзалізниця планує підвищити вартість квитків

Мета підвищення - частково покрити збитки та збільшити дохід компанії

Раніше збитки пасажирських перевезень перекривалися вантажними

В Україні подорожчають залізничні квитки. Укрзалізниця планує підвищити ціну на квитки 1 класу "Інтерсіті" та вагонів СВ. За допомогою отриманих коштів планується збільшити дохід перевізника. Про це повідомив член наглядової ради УЗ Сергій Лещенко під час виступу у Верховній Раді.

"Ми плануємо підняти динамічне ціноутворення для вагонів класу СВ і 1 класу "Інтерсіті". Це частково покращення результату, але не повністю", - заявив він.

Чистий збиток УЗ за 9 місяців 2025 року становив 7,1 млрд грн. Збитки пасажирських перевезень у 2024 році - 18 млрд грн.

За словами Лещенка, в Україні роками діяла модель, за якої вантажні перевезення покривали збитки пасажирських, але війна зруйнувала цей механізм. За 2021-2025 роки було втрачено майже половину вантажного трафіку. Особливо болючим став удар по вугільній галузі Донецької області та зупинка частини гірничо-збагачувальних комбінатів через бойові дії.

Окрім підвищення цін на квитки Лещенко пропонує внутрішню оптимізацію, зокрема продаж металобрухту, що може надати до 10 млрд грн. Другий спосіб стабілізувати ситуацію - пряме державне фінансування в розмірі 16 млрд грн для компенсації збитків за пасажирські перевезення.

Крім того, він заявив про намір поступової індексації вантажних тарифів у два етапи - спочатку +27%, потім +11%. З урахуванням зростання цін виробників це може дати близько 22 млрд грн.

"Третє - нам так чи інакше не уникнути індексації вантажних тарифів, але треба це робити поступово для того, щоб не було шоків для промисловості", - сказав Лещенко.

Програма УЗ-3000 - останні новини по темі

Як писав Главред, президент України Володимир Зеленський доручив Кабміну розробити і запустити комплексну програму "зимової підтримки" для населення. Зокрема запустять спеціальну програму транспортної підтримки для всіх українців, у рамках якої кожен українець зможе безкоштовно проїхати залізницею до 3000 кілометрів всередині країни.

Голова правління УЗ Олександр Перцовський повідомив, що Укрзалізниці не потрібні додаткові кошти від держави на фінансування програми УЗ-3000.

Програма здійснюватиметься за рахунок місць, які їздять порожніми в непіковий сезон. Також витрати планують компенсувати за рахунок перегляду цін на квитки преміум-сегмента.

Програма УЗ-3000 не стосуватиметься вагонів 1-го класу, СВ і міжнародного сполучення. Для цих категорій квитків планується запровадити динамічну ціну і додаткові сервіси, щоб компенсувати витрати на програму.

