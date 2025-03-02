Додаткові поїзди вирушать до Одеси та Карпат.

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"Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди на популярні напрямки / колаж: Главред, фото: Facebook/Ukrzaliznytsia

Ви дізнаєтеся:

Розклад поїзда №168/167 Львів-Одеса-Львів

Розклад поїзда №265/266 Київ-Одеса-Київ

Розклад поїзда №159/160 Київ-Трускавець-Київ

"Укрзалізниця" призначила три додаткові поїзди, які з'єднають Одесу зі столицею України та Львовом. Також додатковий поїзд заплановано до Карпат. Про це йдеться у Facebook компанії.

"Призначаємо ще три додаткові поїзди!" - повідомляє компанії. відео дня

Зокрема, 9 березня курсуватиме поїзд №168/167 Львів-Одеса-Львів. Він вирушить зі Львова о 07:26, до Одеси прибуде о 18:17, у зворотному напрямку вирушить о 07:53, прибуде до Львова о 18:23.

Поїзд №265/266 Київ-Одеса-Київ вирушить також 9 березня. Із Києва - о 08:33, в Одесі - о 18:08, назад - об 11:27, у Києві - 20:42.

"У Карпати - за чистим повітрям і натхненням 16 і 30 березня відвезе додатковий поїзд №159/160 Київ-Трускавець-Київ. З Києва відправлятиметься о 10:16, до Трускавця прибуватиме о 19:37. Зворотно - о 08:33, у Києві о 19:11", - йдеться в повідомленні.

Новини про Укрзалізницю

Як повідомляв Главред, Укрзалізниця змінила формат продажу квитків на низку популярних міжнародних рейсів. Реалізація починатиметься з 09:00 за 20 діб до моменту відправлення поїзда.

В Укрзалізниці опублікували список незвичайних речей, які торік забували в поїздах пасажири. У 2024 році залізничники отримали 17 тисяч 218 звернень із проханням знайти загублені в поїздах і на вокзалах речі. У 70% випадків їх знаходять і повертають людям.

"Укрзалізниця" почала продавати квитки на новий поїзд №9/10 сполученням "Київ-Будапешт". Поїзд відправлятиметься з Києва о 10:16 і прибуватиме до Будапешта о 06:00. У зворотному напрямку він відправлятиметься о 22:40 і прибуватиме до столиці України о 19:11.

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Що таке "Укрзалізниця" Акціонерне товариство "Українська залізниця" (АТ "Укрзалізниця", Укрзалізниця) - національний перевізник вантажів і пасажирів, пише Вікіпедія. Де-факто є державним підприємством-монополістом у сфері залізничних перевезень. Компанія забезпечує майже 82% вантажних і 36% пасажирських перевезень, що здійснюються всіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця посідає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії. "Укрзалізниця" - акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить до списку держпідприємств, що не підлягають приватизації.

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