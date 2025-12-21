Народився в Києві, писав пісні Кіркорову і Леонтьєву: у РФ помер відомий поет і актор

Актор, поет і драматург Микола Денисов помер увечері 19 грудня.

Микола Денисов помер увечері 19 грудня / колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Коротко:

Народжений у Києві артист був відомий за ролями в російських серіалах

На початку жовтня 2025 року артист відзначив свій ювілей

Радянський і російський актор театру і кіно, поет-пісняр Микола Денисов помер у терористичній Росії 19 грудня у віці 80 років. Поета й актора поховають поруч із дружиною. Про це повідомляється на порталі "Кино-театр.ру".

Народжений у Києві артист був відомий за ролями в російських серіалах "Вулиці розбитих ліхтарів", "Забійна сила", "Глухар", "Шукач", "Морозова-2" і низці інших проектів.

Крім акторської діяльності, Денисов займався поезією. Він був автором віршів пісень Валерія Леонтьєва "Я заводной", "Кабаре", "Шери" та інших.

Пісні на його вірші виконували також Людмила Гурченко, Микола Караченцов, Софія Ротару, Едіта П'єха, Надія Бабкіна, Лариса Доліна, Михайло Боярський, Філіп Кіркоров, Павло Сміян, Людмила Сенчина, Михайло Шуфутинський, Дмитро Пєвцов, Микола Басков, Максим Аверін та інші.

Як драматург Денисов створив лібрето для популярних мюзиклів, які ставилися в Росії та за кордоном. Він був багаторазовим лауреатом "Пісні року".

Крім того, Денисов неодноразово був членом журі багатьох музичних конкурсів ("Шлягер року", "Ранкова зірка", "Слов'янський базар" та інших).

На початку жовтня цього року артист відзначив свій ювілей. Він відсвяткував 80-річчя.

Російський режисер Павло Тихомиров, який дружив із Миколою Денисовим, зазначив, що смерть актора стала несподіваною.

"Ми буквально кілька днів тому спілкувалися, у нього все було чудово зі здоров'ям, жодних симптомів, ознак... А в ніч на 20 грудня його не стало", - розповів він.

Колектив Інституту сучасного мистецтва у своїй заяві зазначив: "Микола Ілліч залишив після себе багату творчу спадщину і світлу пам'ять у серцях колег, учнів і численних шанувальників поезії".

Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше в терористичній Росії стало відомо про смерть народного артиста РФ Анатолія Лобоцького. Актор помер на 67-му році життя.

Раніше також російська пропагандистка Маргарита Симоньян, яка намагається лікуватися від раку, розповіла про те, як довелося реанімувати її дітей.

Про персону: Микола Денисов Микола Денисов народився 1 жовтня 1945 року в Києві. У 1970 році він закінчив акторське відділення Ленінградського інституту театру, музики і кінематографії Після закінчення вишу Денисов почав кар'єру в Псковському театрі драми імені О. С. Пушкіна. Потім протягом десяти років працював у Ленінградському обласному театрі "На Ливарному". З 2005 року він був актором Санкт-Петербурзького державного театру "Бенефіс", а з 2021 року увійшов до складу Московської драматичної трупи "Блукаючі зірки". У 2005 році йому було присвоєно звання заслуженого артиста РФ.

