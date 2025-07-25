"УЗ" змінює правила купівлі квитків на топ-поїзди: що зміниться

Придбання квитків на деякі рейси через каси буде недоступним.

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"УЗ" змінює правила купівлі квитків на топ-поїзди / колаж: Главред, фото: Укрзалізниця

Коротко:

Пасажири мають верифікувати особу через "Дія. Підпис"

Нові правила не стосуватимуться рейсів зі спецрезервом квитків для військових

Державна "Укрзалізниця" із серпня в тестовому режимі запроваджує верифікацію через "Дія.Підпис" для низки популярних поїздів. Про це повідомляє пресслужба перевізника у своєму Telegram-каналі.

"Продовжуємо використовувати всі способи, щоб зменшити кількість можливих зловживань під час придбання залізничних квитків. Тож з 1 серпня, щоб купити або повернути квитки на певні внутрішні поїзди, пасажири мають верифікувати особу через "Дія.Підпис", - йдеться в повідомленні. відео дня

На першому етапі впровадження змін верифікація потрібна на рейси:

№105/106 Одеса - Київ;

№91/92 Львів - Київ;

№29/30 Київ - Ужгород;

№12 Львів - Одеса;

№27/28 Київ - Чоп.

Зазначається, що придбання квитків на ці рейси через каси буде недоступним.

В УЗ зазначили, що нові правила не стосуватимуться рейсів зі спецрезервом квитків для військовослужбовців. Захисники та захисниці надалі можуть бронювати та купувати такі квитки через спеціальний сервіс "Укрзалізниці" та через "Армія+".

"Укрзалізниця" - останні новини за темою

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" актуалізувала правила перевезення тварин у поїздах. Зміни торкнулися поїздок українців із домашніми улюбленцями в усіх типах вагонів.

Напередодні, як писав Главред, стало відомо, що українці можуть купувати квитки на поїзд Укрзалізниці дешевше, якщо знатимуть кілька важливих нюансів. Насамперед ціни на квиток залежать від сезону і дня тижня.

Нагадаємо, з 18 червня Укрзалізниця підвищила ціни на чай і каву в поїздах. Це сталося в рамках індексації цін на низку товарів, які реалізують у поїздах далекого прямування. Вартість склянки класичного чаю зросла з 10 до 20 гривень.

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Про джерело: "Укрзалізниця" Акціонерне товариство "Українська залізниця" (АТ "Укрзалізниця", Укрзалізниця) - національний перевізник вантажів і пасажирів, пише Вікіпедія. Де-факто є державним підприємством-монополістом у сфері залізничних перевезень. Компанія забезпечує майже 82% вантажних і 36% пасажирських перевезень, що здійснюються всіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця посідає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії. "Укрзалізниця" - акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить до списку держпідприємств, що не підлягають приватизації.

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