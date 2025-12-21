ЗСУ просунулися в центральній частині Куп'янська - ISW

За даними ISW, у боях на Куп'янському напрямку продовжують брати участь оператори дронів і штурмові підрозділи російської 27-ї мотострілецької бригади.

https://glavred.net/front/vsu-prodvinulis-v-centralnoy-chasti-kupyanska-isw-10725905.html Посилання скопійоване

ЗСУ просунулися в центральній частині Куп'янська / колаж: Главред, фото: 22 ОМБр, 21 ОМБр

Коротко:

ЗСУ просунулися вздовж шосе П-79 Куп'янськ-Чугуїв

Окупанти продовжили наступальні дії на півночі Сумської області

Українські військові нещодавно просунулися в центральній частині Куп'янська Харківської області. А Росія активізувалася в Сумській області. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За оцінкою аналітиків, Сили оборони України просунулися вздовж шосе П-79 Куп'янськ - Чугуїв у центральній частині міста.

відео дня

Водночас 19 і 20 грудня російські війська продовжували наступальні дії поблизу Куп'янська. Зокрема, окупанти атакували безпосередньо в районі міста, на схід від нього в напрямку Петропавлівки, на південний схід поблизу Степової Новоселівки та Піщаного, а також на південь - у районі Куп'янського вузлового.

Російські військові блогери стверджували, що українські підрозділи здійснили контрнаступальні дії з районів Собилівки та Мирова, а також у межах Куп'янська та поблизу Степової Новоселівки.

За даними ISW, у боях на Куп'янському напрямку продовжують брати участь оператори дронів і штурмові підрозділи російської 27-ї мотострілецької бригади 1-ї гвардійської танкової армії Московського військового округу. Також повідомляють про дії підрозділів 352-го мотострілецького полку 11-го армійського корпусу Ленінградського військового округу в напрямку Куп'янська.

Російські війська 20 грудня продовжили наступальні дії на півночі Сумської області, проте підтверджених територіальних успіхів не досягли. Аналітики зазначають, що активності на цій ділянці кордону не фіксували від часу боїв наприкінці літа 2025 року поблизу Демидівки в Білгородській області.

Водночас міноборони РФ і російські "воєнкори" заявляють про нібито захоплення населених пунктів Високе і Грабовське, однак незалежного підтвердження цієї інформації немає.

За даними ISW, 19 і 20 грудня російські війська атакували в Курській і Сумській областях, зокрема поблизу Андріївки, Кіндратівки, Варачиного і Високого. Російські джерела також повідомляють про контратаки Сил оборони України в районі Олексіївки.

Окремо пов'язаний із Північним угрупованням військ РФ "воєнкор" заявив про значні втрати російських підрозділів поблизу села Бессалівка. За його словами, 1-й мотострілецький полк зазнав удару після помилкового наказу зайняти позиції в лісосмузі, де перебували українські військові. Він також повідомив про проблеми з евакуацією поранених і відсутність ротацій у російських підрозділів у цьому районі.

У звіті зазначається, що на Сумському напрямку діють підрозділи 137-го повітряно-десантного полку РФ, а також загін спецпризначення "Анвар".

Інфографіка: Главред

Наступ РФ на сході: дані аналітиків

Наразі російське військове керівництво вважає Лиман пріоритетним плацдармом для можливого наступу на Слов'янськ, відсуваючи Сіверськ на другорядну роль. За даними Інституту вивчення війни (ISW), на Лиманській ділянці фронту фіксується інтенсивний розвиток бойових дій. При цьому аналітики зазначають, що певні просування спостерігаються як у російських військ, так і у підрозділів ЗСУ.

Ситуація на фронті - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що сіра зона біля Серебрянки зростає. Російські штурми малими групами і рух мотоциклами створюють загрозу, але дозволяють українським військам ефективно реагувати.

Як писав Главред, Збройні сили України досягли успіху на Оріхівському напрямку в Запорізькій області, поліпшивши своє тактичне становище поблизу населеного пункту Малі Щербаки, що входить до Степногірської громади.

Нагадаємо, що Сили оборони України провели успішні контрнаступальні дії в Донецькій області, відкинувши російські війська поблизу чотирьох населених пунктів.

Читайте також:

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред