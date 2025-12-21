Reuters дізналося деталі нового раунду мирних переговорів: що зміниться

Марко Рубіо може повернутися за стіл переговорів з представниками Кремля.

Якими будуть наступні переговори щодо миру / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот з відео

Основне:

Переговори між США та РФ у Маямі тривають

Зустрічі продовжаться у неділю, 21 грудня

Українська сторона до процесу не залучена

У Маямі тривають консультації між російською та американською делегаціями. За даними Reuters, до процесу може долучитися державний секретар США Марко Рубіо.

Перемовини заплановані й на неділю, 21 грудня, що свідчить про намір сторін продовжувати пошук формули миру.

Водночас участь українських представників у цих переговорах наразі не розглядається. Російське джерело повідомило агентству, що будь-які контакти між Дмитрієвим та українською стороною виключені.

Мирний план США – думка експерта

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що нинішній "мирний план" – це чергові Мінські домовленості.

Він підкреслив, що у "Мінську" завжди першим пунктом було припинення вогню, але нам чомусь постійно нав’язували вибори, 5-й пункт.

"Все це якісь фантастичні пункти, бо більшість представників західної дипломатії до реальності не готові. Дехто на нашому боці, і це нам допомагає, але це точно не оточення Трампа", - каже експерт.

Мирні переговори - останні новини

Раніше Главред розповідав, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Сполучені штати пропонують провести тристоронню зустріч України, США та Росії на рівні радників з національної безпеки (NSA). Київ цю ідею підтримує.

Зеленський також говорив, що під час мирних переговорів обговорюють питання територій, проте Україна не визнаватиме тимчасово окуповану частину Донбасу російською ні де-факто, ні де-юре.

Крім того, повідомлялося, що після місяців безрезультатних переговорів дискусія щодо завершення війни в Україні переходить від абстрактних рамок до конкретних компромісів.

Також варто ознайомитися:

Про персону: Марко Рубіо Марко Антоніо Рубіо - американський політик, член Республіканської партії. З 2011 року - сенатор США від штату Флорида та фаворит Руху чаювання. У 2012 році увійшов до Топ-100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time, пише Вікіпедія. Рубіо був обраний до Сенату 2010 року і зайняв позицію "зовнішньополітичного яструба", висловлюючи жорстку позицію щодо Китаю, Ірану, Венесуели та Куби. Нещодавно Рубіо повторив позицію Трампа щодо війни Росії та України та заявив, що "конфлікт зайшов у глухий кут" і потрібно його вирішувати. "Попри жорсткі висловлювання про Росію в минулому, Рубіо, найімовірніше, погодиться з очікуваними планами Трампа тиснути на Україну, щоб вона знайшла спосіб досягти врегулювання з Росією та залишилася поза НАТО", - пише видання The New York Times.

