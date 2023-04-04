УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Після війни потрібно вжити заходів, щоб Україна могла стримувати агресію РФ - Столтенберг

4 квітня 2023, 12:13
Генсек Альянсу очікує, що міністри погодяться розпочати роботу над розробкою багаторічної програми для України.
Столтенберг
Столтенберг заявив, що підтримка НАТО розрахована на довгострокову перспективу / Фото УНІАН

Країни Заходу надали Україні військову допомогу на понад 70 мільярдів доларів. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що це може змінити ситуацію на передовій. Крім того, за його словами, союзники підтримуватимуть Київ стільки, скільки буде потрібно, повідомляє пресслужба Альянсу.

"Союзники доставили 65 мільярдів євро (70 мільярдів доларів, – ред.) військової допомоги. І я вітаю, що в Україну почали надходити сучасні бойові танки та інша бронетехніка. Це може мати реальне значення на лінії фронту і дозволити українським силам звільнити більше територій", – підкреслив він.

Генсек додав, що вітає мирний план президента України Володимира Зеленського, який підтримує принципи, що лежать в основі Статуту ООН. За його словами, документ забезпечує основу для справедливого та стійкого миру.

відео дня

Водночас немає жодних ознак того, що кремлівський диктатор Володимир Путін готується до миру. Столтенберг заявив, що він навпаки готується до нової війни.

"Ми не знаємо, коли закінчиться ця війна. Але коли це станеться, нам потрібно буде вжити заходів, щоб Україна могла стримувати майбутню агресію. І історія не повторюється. Ми не можемо дозволити Росії продовжувати підривати європейську безпеку", – зазначив він.

Єнс Столтенберг також зазначив, що підтримка НАТО розрахована на довгострокову перспективу. Тому він очікує, що міністри погодяться розпочати роботу над розробкою багаторічної програми для України.

Військова допомога країн Заходу Україні

23 березня Україна отримала перші чотири винищувача МіГ-29. Про це повідомив vіністр оборони Словаччини Ярослав Надь.

27 березня на територію України з Німеччини прибули 18 одиниць танків Leopard 2 і до 40 бойових машин піхоти Marder. Берлін передав Києву бойову техніку в рамках військової допомоги ЗСУ через 2 місяці після того, як уряд ухвалив відповідне рішення.

Міністр оборони Олексій Резніков показав перші кадри британських танків Challenger 2, американських бронемашин Stryker і Cougar, а також німецьких бойових машин піхоти, які надійшли на баланс Десантно-штурмових військ України.

Тим часом глава Міноборони США Ллойд Остін заявив, що Україні для протистояння країні-агресору РФ у війні зараз найбільше потрібні системи протиповітряної оборони, зброя великої дальності та бронетехніка.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі заявив, що США не постачатимуть Україні ракети великої дальності ATACMS. При цьому розглядаються інші можливості допомоги Збройним силам України.

Інші новини:

війна в Україні НАТО військова допомога Йенс Столтенберг війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

14:26

Таємне життя з Кабаєвою і підставні літаки: зв'язківець ФСО розкрив деталі особистого життя Путіна

14:15

Може нести ядерні ракети: Шойгу заявив, що РФ передала Білорусі "Іскандер-М"Відео

13:59

Як зрозуміти справжні парфуми чи ні - важливі лайфхаки

13:42

Окупанти провалили план Путіна: тепер РФ зосередиться на трьох основних завданнях – експертВідео

13:40

Сем Асгарі розповів про стосунки з Брітні Спірс після чуток про розлученняВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

13:11

Радянські господині перед прибиранням змочували віник в унітазі: в чому сенс дивного лайфхак

12:55

"Війну почали українці": у Львові парафіяни УПЦ МП накинулися на активістів з образамиВідео

12:50

Влада Яму "рознесли" через російськомовну вечірку у США

12:32

Favbet Foundation передав захисникам Авдіївки позашляховик Nissan

Реклама
12:30

Гороскоп на завтра 5 квітня 2023: Рибам - можливості, Тельцям - підказки інтуїціїВідео

12:13

Після війни потрібно вжити заходів, щоб Україна могла стримувати агресію РФ - Столтенберг

12:12

Яке найкраще добриво для помідора: копійчаний засіб творить чудеса

12:04

Переговори залежать від сили на полі бою: НАТО хоче бачити незалежну Україну - Столтенберг

12:02

Складна головоломка, яка під силу лише найуважнішим: як знайти козу серед овець за 11 секунд

11:59

"Недоумство і відвага": окупант намагався знищити танк ЗСУ ручною гранатою і поплативсяВідео

11:53

Бразильська загадка: як виглядає Марія з серіалу "Земля кохання, земля надії" зараз

11:47

"Завершення війни все вирішить": ексглава Держдепу США висловився про майбутнє РФВідео

11:35

Прогноз астролога Влада Росса: три знаки зодіаку, на які у квітні-2023 чекають великі зміниВідео

11:25

Поховали у 28-й день народження: на Черкащині в останню дорогу проводили захисника України

11:17

"Вони скрізь": банда диких овець взяла в облогу село, люди б'ють на сполохВідео

Реклама
11:16

Момент потрапив на відео: Меладзе в Куршевелі втік від питання про УкраїнуВідео

10:53

В Угорщині назвали "символічним" ордер на арешт Путіна

10:52

РФ застосовує плануючі авіабомби вагою 500 кг, від них поки що немає чим захищатися – ІгнатВідео

10:22

"Путін його розбестив": Ейдман пояснив, чи проміняє Пригожин Донбас на АфрикуВідео

10:10

"Ліквідація Татарського - спецоперація ФСБ": ЗМІ розкрили, навіщо вбивство було потрібно ПутінуВідео

10:03

Не WelCome: що насправді означають літери WC на дверях туалету

09:49

Побіг до гойдалки, кинувши самокат: під Києвом 6-річний хлопчик загинув на очах у мами

09:39

Вдарив по голові та штовхнув: на Житомирщині піп УПЦ МП накинувся на дітей з прапором УкраїниВідео

09:36

"Ви мене до себе додому візьмете?": монах УПЦ МП з Лаври заявив, що після виселення піде бомжуватиВідео

09:05

Крим став "однією з найукріпленіших" територій: як ЗСУ звільнятимуть півострів - WPВідео

09:00

Компенсація за зруйноване росіянами житло: кому і як держава платитиме грошіЕксклюзив

08:57

Путіну потрібен привід для нового 37-го року?Погляд

08:55

"Мій тато поїхав вас бомбити": російські школярки радіють вбивствам українцівВідео

08:42

Удари з різних сторін: розвідник з США назвав напрямки контрнаступу ЗСУ

08:25

Гороскоп на сьогодні 4 квітня 2023: Ракам - проблеми з грошима, Водоліям - доленосна зустрічВідео

08:18

Через рік після загибелі в Житомирі попрощалися із захисником України, загиблим у Маріуполі

07:43

Окупанти вдарили по Одещині дронами-камікадзе: влучили у підприємство

07:42

Чому голуб прилетів на балкон і про що він віщує

07:37

Вбивство Татарського може стати переломним моментом для РФ у війні з Україною - Bloomberg

06:49

Україна готова до контрнаступу: у NYT розповіли, з якими важкими викликами зіткнуться ЗСУ

Реклама
06:20

Смерть зовсім близько ходить, ось уже і до Пригожина в кафе зайшла кістляваПогляд

04:30

"Його приберуть миттєво": Ейдман сказав, за що Путін накаже вбити ПригожинаВідео

04:00

Фейгін озвучив два сценарії миттєвого закінчення війни в УкраїніВідео

03:20

Розкрито секрет справжніх пишних вареників: всього 1 крапля в тісті зробить страву смачною - рецептВідео

02:50

Христина Горняк завзято поманила тілом в рваному топі і джинсовому міні

02:20

"Хоче принизити й підставити Міноборони РФ": соціолог пояснив, чому Пригожин спростовує роспропагандуВідео

01:34

Експерт пояснив, за якої умови в Росії стартує війна "всіх проти всіх"Відео

00:51

4 суворих заборони, які не можна порушувати 4 квітня: прикмети і що не можна робитиВідео

00:11

Данілов розповів, за якої умови РФ вдарить по Україні ядеркоюВідео

03 квітня, понеділок
23:35

Навіщо 5 квітня прибирали до кришталевої чистоти будинок: прикмети і що не можна робитиВідео

Новини України
Новини КиєваНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниНовини ХарковаНовини Маріуполя
Свята
Трійця 2023Календар 2023Великдень 2023
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиРецепти на Великдень 2023
Синоптик
Магнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода зима
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти