Після війни потрібно вжити заходів, щоб Україна могла стримувати агресію РФ - Столтенберг

Генсек Альянсу очікує, що міністри погодяться розпочати роботу над розробкою багаторічної програми для України.

Столтенберг заявив, що підтримка НАТО розрахована на довгострокову перспективу / Фото УНІАН

Країни Заходу надали Україні військову допомогу на понад 70 мільярдів доларів. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що це може змінити ситуацію на передовій. Крім того, за його словами, союзники підтримуватимуть Київ стільки, скільки буде потрібно, повідомляє пресслужба Альянсу.

"Союзники доставили 65 мільярдів євро (70 мільярдів доларів, – ред.) військової допомоги. І я вітаю, що в Україну почали надходити сучасні бойові танки та інша бронетехніка. Це може мати реальне значення на лінії фронту і дозволити українським силам звільнити більше територій", – підкреслив він.

Генсек додав, що вітає мирний план президента України Володимира Зеленського, який підтримує принципи, що лежать в основі Статуту ООН. За його словами, документ забезпечує основу для справедливого та стійкого миру.

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Водночас немає жодних ознак того, що кремлівський диктатор Володимир Путін готується до миру. Столтенберг заявив, що він навпаки готується до нової війни.

"Ми не знаємо, коли закінчиться ця війна. Але коли це станеться, нам потрібно буде вжити заходів, щоб Україна могла стримувати майбутню агресію. І історія не повторюється. Ми не можемо дозволити Росії продовжувати підривати європейську безпеку", – зазначив він.

Єнс Столтенберг також зазначив, що підтримка НАТО розрахована на довгострокову перспективу. Тому він очікує, що міністри погодяться розпочати роботу над розробкою багаторічної програми для України.

Військова допомога країн Заходу Україні

23 березня Україна отримала перші чотири винищувача МіГ-29. Про це повідомив vіністр оборони Словаччини Ярослав Надь.

27 березня на територію України з Німеччини прибули 18 одиниць танків Leopard 2 і до 40 бойових машин піхоти Marder. Берлін передав Києву бойову техніку в рамках військової допомоги ЗСУ через 2 місяці після того, як уряд ухвалив відповідне рішення.

Міністр оборони Олексій Резніков показав перші кадри британських танків Challenger 2, американських бронемашин Stryker і Cougar, а також німецьких бойових машин піхоти, які надійшли на баланс Десантно-штурмових військ України.

Тим часом глава Міноборони США Ллойд Остін заявив, що Україні для протистояння країні-агресору РФ у війні зараз найбільше потрібні системи протиповітряної оборони, зброя великої дальності та бронетехніка.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі заявив, що США не постачатимуть Україні ракети великої дальності ATACMS. При цьому розглядаються інші можливості допомоги Збройним силам України.

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