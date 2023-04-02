Росія вибухнула погрозою розмістити ядерну зброю в Білорусі біля кордонів країн НАТО

Тактична зброя країни-агресора Росії в Білорусі, мовляв, "допоможе забезпечити безпеку Союзної держави", сказав російський посол Борис Гризлов.

Росія хоче підготувати сховище ядерної зброї в Білорусі до 1 липня / Колаж УНІАН, ua.depositphotos.com

Держава-окупант Росія зібралася розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі біля кордонів країн Північноатлантичного альянсу. До 1 липня на території РБ буде підготовлено відповідне сховище. Переміщати туди тактичну ядерну зброю знадобилося, мовляв, "для забезпечення безпеки Союзної держави". Про це заявив російський посол у Білорусі Борис Гризлов.

В ефірі пропагандистського білоруського каналу СТВ він сказав про те, що Москва має намір разом з Мінськом нібито "підвищувати безпеку Союзної держави". У РФ і РБ, мовляв, "єдиний простір".

"Ми повинні приймати дії, які підвищуватимуть безпеку нашої Союзної держави. Росія і Білорусь – це територія Союзної держави, причому вона узаконена. На відміну від територій інших країн, на яких США розміщує свою ядерну зброю. Це просто їхні маріонетки. У нас це єдиний простір", - заявив Гризлов.

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За його словами, до 1 липня в Білорусі підготують сховище для тактичної ядерної зброї, яке присунуть до кордонів країн НАТО.

"Вона (тактична ядерна зброя, - ред.) буде присунута до західних кордонів нашої Союзної держави і підвищуватиме можливості забезпечення нашої безпеки. Це буде зроблено, незважаючи на жодний який шум в Європі і в США", - підкреслив Борис Гризлов.

Погрози Росії розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі

Директор Росії Володимир Путін 25 березня заявив, що окупант Москва збирається розмістити в Білорусі тактичну ядерну зброю.

Озброєння там з'являться, мовляв, у відповідь на прохання Лукашенка. Мінськ не отримає контролю над ядерними зарядами.

У Китаї заявили, що Пекін проти передачі ядерної зброї від одних держав іншим. У КНР дотримуються позиції, згідно з якою конфлікти слід вирішувати дипломатичним шляхом. Не можна допустити розв'язання ядерної війни.

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що Китай, швидше за все, не допустить розміщення Росією ядерної зброї на території Білорусі. За його словами, риторика Путіна – шантаж Заходу, вона спрямована на спробу Москви організувати перемовини щодо завершення війни проти України на своїх умовах.

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Війна Росії проти України: